香港拟引进2000名大陆保健员支援老人院

香港第五波冠病疫情暴发，约360家老人院舍遭到波及，目前由于大量院舍严重缺乏保健护理人员，一名建制消息人士透露，政府正研究火速从大陆引进大约2000名保健员来港，进驻老人院舍，稳控当前濒临失控的局面。

据香港01报道，香港行政长官会同行政会议本昨天（24日）通过，因应现在的公共卫生紧急情况，通过引用《紧急法》，“以容许政府豁免某些人士或项目的相关许可、注册及申请等法定要求，以便特区政府能够在有需要时更灵活迅速地善用内地的支援及资源，全速开展关键的防疫抗疫项目，以期在短时间内提升香港的疫情防控能力以控制第五波疫情。”

另一名接近香港政府的消息人士说，承认政府正在研究有关方案，并很有机会于短期落实，但他不清楚引入大陆保健员的人数，而法理依据应同样是引用《紧急法》。换言之，保健员料可被视为”受豁免的某些人士“， 以协助香港尽快对抗在老人院舍爆发中的严峻疫情。

目前保健员需要按照《安老院规例》注册，截至2019年初，香港注册保健员数目有2万3662人。不过随着第五波疫情暴发，安老院舍接连“中招”，截至23日有超过360间院舍有个案，涉及420员工，逾1100院友确诊、初步确诊或快速检测呈阳性。

香港社福界立法会议员狄志远指，平日安老院舍已经请不足人手，虽然私营院舍可以聘请外地人员，但资助院舍仍未有此安排。他说，最近第五波疫情暴发，多间院舍有员工或院友染疫，需要更多人手应付，自己也收到安老院舍“喊救命”，因在疫情之下人们不太愿意应征，“想请都请不到人”。

对于邀请大陆保健员来港，狄志远说，在如此紧急的情况下可以接受，但认为需要有两大条件，一是相关人员要有足够专业知识，二是仅作为目前紧急情况之举，待疫情平伏后则功成身退。

狄志远认为，长远要检讨安老院舍人手问题，考虑资助安老院舍也可以在香港以外聘请人手。