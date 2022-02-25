英国放宽BNO申请 吸引97后港青

英国政府宣布放宽BNO签证相关措施，1997年后出生的港人，只要父母持有BNO，可独立申请签证到英国居留。

据香港01报道，旧安排下，没有BNO的年轻人，必须以亲属身份，在家人申请时附属申请，因此一些父母不愿意移居英国的家庭，子女不能自己移居英国。英政府昨（24日）放宽相关措施，已年满18岁的人士，只要父母持有BNO，可以独立申请BNO签证到英国居留，措施在10月生效。

由于1997年后出生的港人，已不合资格申请BNO，因此上述新措施预计对18至24岁的年轻人最大影响，他们毋须与父母一起才能移居英国。

根据最新数字，去年有10.4万人申请BNO签证，第四季则有1.56万人申请。

据中国外交部驻港公署网站消息，针对英国政府2月24日宣布扩大BNO签证适用范围，中国外交部驻港公署发言人表示强烈谴责和坚决反对。

发言人称，英国公然违反《中英联合声明》及中英双方交换的备忘录有关约定，不顾中国大陆坚决反对和严正反制，以香港国安法为借口反复操弄BNO问题，堂而皇之为反中乱港分子提供庇护所，再次暴露其伪善面目和唯恐香港不乱的卑鄙企图。

发言人称，英方的政治操弄蒙骗不了广大香港市民，破坏不了特区团结稳定的良好局面，也根本阻挡不了“一国两制”香港实践行稳致远的铿锵步伐。敦促英方认清历史大势，放弃在港延续殖民影响的幻想，立即纠正错误，停止以任何方式干预香港事务，否则必将自取其辱、自食恶果。

