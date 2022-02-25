中国教育部将重点监管非学科类培训

中国教育部将把非学科类培训监管作为新的工作重点，进一步完善监管体制，明确标准要求，加强事前事中事后全链条监管，加大执法检查力度，坚决遏制非学科类培训恶意涨价、超时收费等违背公益属性的行为。

根据中国教育部官网今天发布的消息，针对寒假前社会反映强烈的非学科类校外培训机构恶意涨价、超时段收费等突出问题，全国各地按照教育部、发展改革委、市场监管总局等三部门统一部署，迅速行动、集中整治、立行立改，利用寒假前后一段时间基本完成了非学科类培训收费专项排查整治工作。

消息说，各地认真落实工作要求，结合实际明确目标任务和具体措施，强化部门协同，充分发挥“双减”工作专门协调机制作用，通过明察暗访、问询核查等方式全面排查问题。细化价格标准，依法依规对恶意涨价行为进行界定。畅通监督渠道，拓展问题线索来源，迅速核查处置，确保把问题解决在苗头阶段。

截至2月15日，各地共排查非学科类培训机构18.48万个次，发现恶意涨价机构52个，相关违规问题已经整改，对相关机构进行了严肃处理，培训费恶意涨价部分已全部退还家长。

教育部下一步将把非学科类培训监管作为新的工作重点，进一步完善监管体制，明确标准要求，加强事前事中事后全链条监管，加大执法检查力度，坚决遏制非学科类培训恶意涨价、超时收费等违背公益属性的行为，确保校外培训治理成效不打折扣。

