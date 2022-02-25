超三成中国白领升职加薪 研发岗位蝉联加薪榜首位

智联招聘发布《2022春季白领跳槽指数调研报告》，报告显示，部分新一线城市职场人跳槽意愿更强，交通/运输/物流/仓储跳槽“行动派”占比高；35.6%的白领在过去一年升职加薪，高于上一年的29.4%；43.9%的研发升职加薪，再度蝉联升职加薪榜第一名。

据北京日报客户端报道，数据显示，64.1%的白领“已更新简历，找工作中”，占比高于2021年的58.9%。另外，有26.1%的白领“有意向”跳槽，3.6%的白领表示“已经收到offer（录取通知），正在办离职/入职”。2022年白领整体较上一年跳槽意愿更强，人员流动性增强。

从行业维度来看，以人员流动频繁为特点的交通/运输/物流/仓储业，白领跳槽行为最为活跃，66.8%的白领选择了“已更新简历，找工作中”或“已经收到offer，正在办理离职/入职”。物流/仓储行业与电商的融合发展创造了很多新增就业，人员流动性也随之增强。贸易/快消排在第二位，疫情防控常态化，线下消费逐步复苏带动企业人才需求上升，更多从业者有机会进行新选择。

58%的外商/港澳台独资企业白领“已更新简历，找工作中”，位于各类企业之首，高于私营/民营企业的57.1%、合资企业的55.3%、国有企业的51.1%。

从城市维度来看，无锡白领跳槽指数达到3.77，排在首位。四大一线城市中，广州跳槽指数最高，达到3.61，其次是北京、深圳，同为3.58，最后是上海，为3.53。与之相比，部分新一线城市跳槽指数更高，如长沙达到3.66，武汉、西安均为3.62。随着新一线城市发展速度加快，人员的流动性也在增强。

虽然疫情防控已经进入常态化阶段，但白领求职仍然受到较大的外部环境影响。数据显示，有43.7%的白领认为疫情下求职难度“有些挑战”。认为求职“比较容易”和“很容易”的仅占9.6%和3.3%。总体而言，白领求职信心指数由去年的2.57，下降到2.49，这意味着白领求职信心仍然在重建过程中。

数据显示，研发岗位认为跳槽难的仅占41.7%。与此同时，研发求职信心指数2.86，排名各行业第一。由于研发岗位技术含量高、竞争壁垒高，因此大部分研发人对跳槽有信心。

本次调研显示，35.6%的白领在过去一年升职加薪，高于上一年的29.4%。10%的白领反而降职/减薪，高于上一年的7.8%。54.4%的白领在2021年职级和薪酬原地踏步。

不同岗位方面，43.9%的研发升职加薪，再度蝉联升职加薪榜第一名，且占比高于上一年的36.4%，其次是42%的运营岗和41.4%的产品岗。在创新为主基调的市场环境中，研发、运营、产品岗位占据企业业务链条上游，有着广阔发展空间，相应的待遇也更高。

