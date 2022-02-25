中央巡视组点名赖小民等落马“金融虎”：肃清影响不够彻底

中央纪委国家监委昨晚（24日）集中公布了十九届中央第八轮巡视反馈情况，25家金融单位的“问题清单”出炉。巡视反馈中，赖小民、胡怀邦、蔡鄂生等五个此前落马的“金融虎”被点名，指出相关单位对案件反思不够深入，肃清影响不够彻底，追责定责不够到位的问题。

根据中国新闻网和中央纪委国家监委网站消息，此次巡视是十九届中央的第八轮巡视，巡视在去年9月末至10月初完成进驻，被巡视单位涉及央行、银保监会、证监会等25家金融单位，巡视时间为两个月。

据介绍，此次巡视发现的主要共性问题包括6大类，包括政治建设薄弱，学习贯彻党中央精神不到位；把握职能定位不精准，结合实际、结合职责贯彻落实党中央大政方针有差距；防范化解金融风险意识不够强，金融风险识别、预警和处置机制不够健全；落实金融改革部署缺乏政治担当，一些改革任务推进不够有力；落实全面从严治党战略部署有差距，履行“两个责任”不到位，有的单位“靠金融吃金融”，重要岗位、重点领域和关键环节廉洁风险比较突出，违反中央八项规定精神问题反映较多，形式主义、官僚主义和奢靡享乐之风仍然突出；以及落实新时代党的组织路线存在差距，领导班子、干部队伍和基层党组织建设存在薄弱环节。

上述6大方面问题中，“靠金融吃金融”的问题被特别点出，多家金融单位被巡视组指出在信贷方面存在廉政风险。例如，国开行被指“信贷领域廉洁风险集中”，农业银行和工商银行存在“信贷等重点领域和关键岗位存在廉洁风险”。

建设银行和中国银行也被点名。建行被指“对下级‘一把手’管理监督不够严格，信贷、集中采购、新兴业务等重点领域存在廉洁风险”。中国银行被指存在“信贷、不良资产处置、集中采购等重点领域廉洁风险防控不够到位”。

就监管部门来看，按照巡视组的反馈，央行存在推进深化金融改革成效不够明显，金融法治建设较为滞后等问题；证监会存在重点领域和关键岗位存在廉洁风险，政商“旋转门”问题比较突出等问题；银保监会还被指“系统中利用监管权谋私问题多发”。

巡视组反馈特别提到了赖小民、胡怀邦、王滨、杨家才、蔡鄂生五名落马的中管干部。巡视组在长城公司指出“汲取赖小民案件教训有差距”，在华融公司指出“结合赖小民案件反思不够深入，肃清影响不够彻底，追责定责不够到位”。

曾在央行、银监会任职的赖小民，于2018年4月在华融公司董事长任上落马，去年1月，受贿近18亿（人民币，下同，约3.86亿新元）的赖小民因受贿、贪污、重婚罪被判处死刑。

2020年播出的反腐专题片《国家监察》曾披露，赖小民在北京某小区一处房屋内专门藏匿赃款，他管它叫做“超市”，他在片中坦言“一分钱都没有花，都放在那里了，最后组织上都收了。”

此外，巡视组在国开行要求其“深入肃清胡怀邦等恶劣影响，全力修复政治生态”。在金融系统深耕多年的胡怀邦2013年4月到国开行任职。2018年9月胡怀邦不再担任国家开发银行党委书记、董事长一职，但退休后的他并未安全着陆。2019年7月，官方发布胡怀邦被查的消息，去年1月，胡怀邦因受贿罪被判无期徒刑。

巡视组在人寿集团提到了王滨案，要求人寿集团“深刻汲取王滨案教训，结合行业特点完善对重点领域、关键岗位权力运行的监督制约”。

王滨的仕途大部分时间也在金融系统，曾在央行、农发行、交通银行、太平保险集团等多个系统任职，2018年9月，他调任中国人寿。在本轮巡视进驻人寿集团之时，任上的王滨还曾表态全力支持配合中央巡视组工作。巡视组离开不久，今年1月8日，王滨被查。

