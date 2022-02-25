港医管局主席：中央援港医护团队需以千人为单位

香港冠病疫情仍然严峻，公营医疗系统面对极大压力。医院管理局主席范鸿龄说，医护人员的工作量已超出负荷，以目前人手几乎肯定无法面对未来病例继续激增，以及“方舱医院”的需求。他认为，中央支援香港的医护团队需要是“以千人为单位的大规模团队”才有望解决问题。

范鸿龄前天（23日）接受大陆官媒《环球时报》访问时表示，目前香港疫情仍在迅速发展，远未看到拐点。有专家预计，拐点可能要在单日新增2万起病例后才到来，而有研究则预计，高峰期香港单日新增病例或将达到18万起，这可能要取决于政府收紧社交距离的政策是否能奏效。

他说，在上述预期下，香港的隔离和治疗设施必须不断加建，“如果按照每天新增7500起病例的话，一个两万人的隔离设施也不过三天就会满。”

香港特首林郑月娥22日宣布，将在下月推行全民强制检测，市民须进行三次核酸检测。范鸿龄说，港府应已与广东省政府达成一致，广东省很快或将派上千名检测人员来港，帮助香港实施全民核酸检测。

范鸿龄还称，除检测人员和检测能力紧缺外，香港负责治疗的医护人员也在超负荷运转，甚至已到了疲于奔命的状态，因为除去冠病病人，还有许多非冠病病人都需要医疗服务。现在的医疗系统人手几乎肯定无法面对未来病例继续激增和方舱医院的需求。

他说，鉴于上述情况，他已做出两个呼吁，一是希望私家医院的医护人员加入抗疫团队；二是希望中央政府能尽快派医护团队支援香港。他表示，按照当下香港疫情的发展速度，中央支援香港的医护团队需要是“以千人为单位的大规模团队”才有望解决问题。

“我们在抗疫措施上和大陆有不少差异。这一波疫情发生后，我们正努力把差异减少到最小，尽量把大陆成功的一套学过来，应用在香港，也为未来做好准备。”范鸿龄称。

他举例称，目前，香港有关疫情的手机程序与大陆的“健康码”不同，因为一些港人担心隐私问题，所以这个程序没有轨迹追踪功能，这为流调增加了不少困难，希望未来能仿照大陆“健康码”在香港利用大数据实现流调追踪。

此外，对于香港有超过800名医护感染冠病病毒，范鸿龄称，大陆专家建议对医护人员实施闭环管理，因为医护人员像是打仗的战士，在战时格外不能倒下。他表示，在香港，对全部医护人员实施闭环管理难度很大，但目前医管局已正在考虑效仿大陆，对一部分重要人员实施闭环管理，以减少医护人员感染的“战损”。