中国科技部：企业应参与科技重大顶层设计

中国科技部部长王志刚25日表示，在科技重大顶层设计、重大决策方面，企业应该要参与进来。同时，企业也是研发投入的主体，也应该是项目组织的主体，同时也是科技成果转化的主体。

据第一财经报道，王志刚在新闻发布会上说，加强企业在科技创新方面的主体地位和作用，是科技工作一项非常重要的任务，科技部始终在这方面不断努力。企业作为技术创新主体，主要从几个方面看：一是在科技重大顶层设计、重大决策方面，企业应该要参与进来。

同时，企业也是研发投入的主体，也应该是项目组织的主体，同时也是科技成果转化的主体。

王志刚表示，科技部在项目形成、项目投入、项目组织、项目评价方面，进一步加强企业的参与度、话语权。在2021年国家重点研发计划立项的860余项中，其中，企业牵头或参与的有680余项，占比高达79%。

二是要引导企业加大研发投入。现在中国全社会研发投入中76%是由企业投入的，但是在结构方面，可能在基础研究方面还少一些，在不同类型企业之间还不够平衡。希望更多的企业以更大力度投入到科技创新中来。

三是大企业如何发挥引领支撑作用，同时为中小企业创新提供机遇、提供生态、提供保障。这方面中国高新技术企业作出了很大贡献，一些大企业周围总是有一批高校、科研院所、科技型中小企业，与大企业一起就一些重大领域、重大问题以及产业链供应链的重大挑战，从科技的维度来切入，提出科技的方法、科技的成果、科技的答案，来支撑中国经济社会高质量和可持续发展。对中小企业方面，科技部从两方面，一个是为中小企业营造更好的生态，同时为中小企业提供更大力度的支持服务。

王志刚还说，在金融支持以及其他方面，还要给予企业更多的机会，更多的支持。创新不问出身，不管是国有还是民营企业，在创新方面都是一视同仁的，都有同样的机会公平、规则公平、权利公平。

