台防长：自己的台湾要靠自己防卫

针对乌克兰危机，台湾国防部长邱国正今天在立法院受访时说，国防部已成立专案小组关注俄乌局势，并注意大陆是否产生连动，国防部将密切注意。他还说，乌克兰地缘与台湾不同，不能完全相提并论，但台湾要靠自己来防卫。

根据中央社报道，邱国正说，这几天乌克兰及俄罗斯局势成为焦点，很多学者专家都有论述和比照，都有相关的立论基础；国防部已成立专案小组，会参考相关意见，但不会评论和参与讨论。

邱国正表示，军队更注意到，对岸（是否）会因俄罗斯及乌克兰之间问题产生连动，国防部会密切注意；在任何状况下，军队都以战训为本务，而其他地方发生的事情，他山之石可以攻错。

针对国防部是否下令，部队正副主官不能同时离营的提问，邱国正表示，军队除了维持战训本务，也要求正副主官不要同时离营，其实包含过年期间同样有这样要求，以便防范任何突发事件，能随时应变各种情况。

对于“今日乌克兰，明日台湾”说法，邱国正表示，乌克兰和台湾毕竟还是有一点差异，不管是地缘、地理环境有不同的地方，不能完全相提并论，但有个结论可以参考，“自己的台湾要靠我们自己来防卫”。

台湾总统蔡英文前天作出指示，要求持续强化台海军事动态因应整备，确保安全；全面提升应对认知作战，稳定社会民心士气；同时持续因应各项经济变数，维持物资、物价及股汇市稳等。