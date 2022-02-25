蔡英文强调台乌不同：军队有坚定决心维护台湾安全

台湾总统蔡英文今天针对乌克兰最新局势，谴责俄罗斯片面对乌克兰主权的侵害，造成区域局势的紧张，呼吁各方和平理性解决争端。她同时强调，台海局势和乌克兰不一样，台湾军队24小时待命也持续强化对台海军事动态因应整备，有坚定的决心来维护台湾的安全。

根据联合报报道，蔡英文在出席一场活动典礼时，针对俄乌局势发表谈话说，台湾作为国际社会一员，愿意参与各项有助于和平解决争端的努力。

蔡英文强调，台海局势和乌克兰不一样，台湾有台湾海峡的天然险还有战略位置，军队24小时待命也持续强化对台海军事动态因应整备，也有坚定的决心来维护台湾的安全。

蔡英文重申了她前天（23日）听取国安会“乌克兰情势因应小组”及相关部会简报时作出的指示。

她说，目前也要全面提升应对认知作战，稳定社会民心士气，避免境外势力和在地协力者意图操作乌克兰情势，影响台湾社会民心士气，政府各单位务必加强防范境外势力及在地协力者所发动之认知作战，并强化错假讯息的澄清，以稳定台湾社会内部情势。

蔡英文还说，政府也会持续因应各项经济变数，维持物资、物价及股汇市稳定，因应乌克兰情势对国际及国内能源、粮食、物价及股汇市等短中长期影响，台湾经济面良好，在全球供应链中占有稳定的力量，行政部门持续关注全球经贸变数，评估及加强整体因应规划。

台湾国防部长邱国正今天在立法院受访时说，乌克兰和台湾不管是地缘、地理环境有不同的地方，不能完全相提并论，但有个结论可以参考，即“自己的台湾要靠我们自己来防卫”。

国民党主席朱立伦昨晚在面簿发文呼吁，大家要尽一切努力，避免台湾步上乌克兰的后尘，强调“绝不能成为下一个乌克兰”。