杭州常住人口迈上1200万大关

中国杭州市常住人口2021年末达到了1220.4万人，成功迈上“1200万人口”大关，不仅继续领跑浙江，也成为长三角地区第三座迈上“1200万人口”大关的城市。

据澎湃新闻报道，浙江省统计局2月22日发布2021年浙江省人口主要数据公报。2021年末，浙江省常住人口为6540万人，较2020年末增加72万人。从城市角度来看，杭州市常住人口达到了1220.4万人。

从去年5月公布的《杭州市2020年第七次人口普查主要数据公报》来看，以2020年11月1日零时为标准时点进行的第七次全国人口普查中，杭州全市常住人口为11936010人，距离“1200万人口”仅一步之遥，2021年则成功实现这一数字。

从城市来看，在长三角地区，常住人口数量排在杭州之前的城市是长三角龙头上海、“最强地级市”苏州。根据七普数据，上海市常住人口超2487万人，苏州常住人口为1275万人。对比区域内其他省会城市来看，南京2021年末常住人口为942.34万人，合肥全市常住人口七普数据为936.99万人，杭州依然在这一数据方面领先多个身位。

在浙江11个设区市中，杭州的常住人口最多，去年末达1220.4万，温州、宁波分别为964.5万人、954.4万人。