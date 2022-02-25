香港新增阳性个案破万 47人死亡

香港媒体披露，香港单日新增冠病阳性个案在今天（25日）首次破1万起。

综合香港01、东网和《明报》报道，香港今天新增约1万零10宗阳性个案，再有47人死亡。在新增阳性个案中，四宗为境外输入个案，其余则是本土感染个案。

港大感染及传染病中心总监何柏良今早在香港电台节目上说，根据医管局入院筛查检测对冠病病毒呈阳性的患者数字，以及从香港入境澳门的检测呈阳性人士比例，香港这一波疫情在过去四个星期，有大约20万宗社区阳性个案，但呈报至卫生防护中心的个案只占了总数的三分之一。

何柏良认为，香港需要将人力资源聚焦，尽快为市民接种疫苗。他指出，病毒即时繁殖率目前达3或以上，即每名病患可将病毒传染给三人或以上，但香港仍然有很多高危人士未有接种疫苗，因此香港需要分缓急轻重，尽快释放加快提高接种率的人力资源。病毒即时繁殖率越高，意味着每名患者可传染给更多人。

他指港府花很多资源时间寻找社区无症状感染患者和处理轻症个案，大批长期病患者和长者却无法入院得到适当治疗，假如香港无法统筹与释放来自私营医疗领域的人力资源，在拯救生命为先的原则下，需要从中国大陆那里寻求协助。

对于有患病儿童死亡，有人之后发现孩童并没有接种疫苗，何柏良认为，最有效率的做法是为学童集体接种，安排私人医生外展接种队到学校为学童打针。

另一方面，香港惩教署从上周五（18日）起全面推行病毒检测以来，截至昨天共发现202名确诊在囚人士及135名快速测试呈初步阳性的在囚人士，他们已被隔离观察。