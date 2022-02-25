微信“红包接龙”成新型赌博方式

微信红包本是亲友间娱乐、沟通的一种方式，但最近被当成了赌博的工具。中国长沙市公安局雨花分局查获一个通过微信群组织开展微信红包接龙的新型赌博团伙，抓获涉案人员11名，扣押涉案手机12台，查实涉案金额80余万元（人民币，下同，约17.14万新元）。

据澎湃新闻报道，长沙市公安局雨花分局跳马派出所2月接群众报警称：有人在微信群内组织“红包接龙”进行赌博，数额较大。

经查，以文某（男，24岁，湖南桃江县人）为首的四名犯罪嫌疑人组织不特定参赌人员，开设多个微信群，进行“红包接龙”赌博活动，该犯罪团伙分工明确，有的负责拉人进群，有的负责群管理，有的负责游戏规则的制定发布。

根据事先制定的游行规则，犯罪团伙一名成员为微信群群主，每次在赌博开始时由群主首先发99元金额红包，数量五个，抢得金额最少的参赌人员以此接力，群主有“免死”权，除首发一次红包之后，可只抢不发，以此来从中获利。为避免群内参赌人员不按规则赔付，犯罪嫌疑人还特别设立了一个监控账号，并对每名参赌人员收取99元的押金。

目前，雨花公安分局已对涉嫌开设赌场罪的文某等四名犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施，对参与赌博的王某等七名违法嫌疑人予以行政处罚，案件仍在进一步办理中。