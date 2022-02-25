美学者：乌危机增强北京攻台信心

俄罗斯对乌克兰采取军事行动，美国学者指出，本次事件将在世界各地产生影响，其中台海局势最为危险。

华盛顿智库大西洋理事会全球中国中心资深研究员舒曼（Michael Schuman）昨天（24日）在美媒《大西洋月刊》（The Atlantic）以《台湾是下一个》为题发文说，北京试图武统台湾的可能性已经变得更大。

舒曼说，没有哪个国家像中国一样对自由主义世界秩序构成如此巨大的威胁。他认为，俄罗斯是一个衰落的大国，缺乏经济活力来维持其政治影响力，中国的情况则不同，是一个经济、外交和军事力量不断增强的大国，“俄罗斯是今天的头条新闻，但中国将成为威权事业的先锋。”

舒曼还说，如同俄罗斯总统普京不能容忍乌克兰的主权一样，北京永远不会接受台湾的分离，认为台湾是中国的核心部分，被一个“非法政府”占领。

他说，在一个威权国家更加自信、民主联盟处于劣势的世界秩序中，因台湾问题而发生战争的可能性有增无减。但他认为，这并不意味着中国大陆对台湾的攻击迫在眉睫。

舒曼认为，在中国国家主席习近平看来，中国的崛起是不可阻挡的，时间在他那边，没有必要跟随普京走上战争的道路。但他也指出，普京的军事侵略预示着，威权国家认为反击美国并重塑世界的时刻已经到来。

他说，欧洲领导人希望制定自己的路线，但他们大肆宣扬的 “战略自主”，看起来越来越像 “战略优柔寡断”，其中短期经济和政治利益优先于长期战略利益。与此同时，在华盛顿，狂热的政治分歧使人们对美国的持续决心产生严重怀疑，美国公众也对在世界其他地方打仗感到厌倦。

舒曼指出，如果这些趋势继续发展下去，北京攻台的日子会越来越近。北京认为美国的衰落是不可避免的，就像自己的崛起是不可阻挡的一样，乌克兰危机似乎为他们的判断增加了更多证据。他说，有一天，北京可能会判断美国及其伙伴不再会为世界秩序而战，“或者更糟糕的是，对此作出误判”。