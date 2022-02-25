中国驻乌使馆提醒：不要穿着迷彩服外出

继昨天提醒在乌克兰的中国公民高度注意安全，呼吁不要恐慌后，中国驻乌使馆今天（2月25日）再发声明称，目前，乌克兰安全形势还在迅速变化和急剧恶化之中，各方面安全风险上升，提醒中国公民应当地警方要求，不要穿着制服或战术服装（比如迷彩服）外出。

根据中国驻乌克兰大使馆网站发布的声明称，基辅等多个城市已宣布实施宵禁，空中和地面战斗仍在持续。

声明说，根据乌国家警察局发布的通告，警方要求当地市民举报街头可疑人员（包括身上有红色元素的标记），并要求所有平民不要穿着制服或战术服装（比如迷彩服）外出。

声明吁请中国公民宵禁期间勿外出，严格遵守当地宵禁制度，非宵禁期间也应减少外出，确保安全，并密切关注乌克兰对当地居民发布的安全要求和提醒。

声明还说，目前轰炸还在继续，要了解离家最近的避难场所（地铁站或防空洞），要时刻把安危放在第一位，不要去秩序混乱和距军事设施较近的地方。

使馆在声明中也公布了三部24小时领保值班电话，并将在微信公众号和官网发布最新消息。同时，领事证件业务即日起暂停。

中国驻乌克兰大使馆昨天提醒公民最好待在家里，以免在大街上行走成为被攻击的目标。另外，使馆也建议中国公民能在车身显眼处贴上中国国旗。