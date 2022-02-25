消息：香港首个SPAC公司IPO获批

知情人士透露，由招商银行的海外资产管理部门支持的一家空白支票公司，已成为首家获准在香港进行首次公开募股(IPO)的此类公司。

据彭博社报道，因消息未公开而要求匿名的知情人士称，Aquila Acquisition周四获得了在香港上市的许可。其中一人称，这家特殊目的收购公司(SPAC)将寻求通过发行股份筹集约3亿美元（4.06亿新元）资金。

向交易所提交的初步申请文件显示，募集的资金将用于在“新经济”领域收购一家科技赋能的公司，如绿色能源和生命科学领域。

香港有关空白支票公司挂牌上市的规则去年12月公布，并于1月1日生效，这比新加坡落后了几个月，且后者也没有那么严格。香港交易所禁止散户投资者购买SPAC公司的股份，并设定了10亿港元（1.73亿新元）的筹资门槛。

在Aquila之后，其他在香港申请上市的空白支票公司还包括由私募股权公司春华资本的附属公司和中资投行农银国际控股有限公司支持的一个实体，以及前中国体操运动员兼企业家李宁、莱恩资本(LionRock Capital)和Astrato Capital发起的一个SPAC。

Aquila的申请文件显示，摩根士丹利和招银国际金融为联席保荐人。

