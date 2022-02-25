苏起谈俄乌危机：民主自由挡不了丛林法则

台北论坛董事长苏起25日说，俄乌战事给台湾的启示是，国际政治是弱肉强食的丛林法则，而台湾与乌克兰同样寄希望于美国，但从这次事件可看出美国“心有余力不足”。

据《自由时报》报道，台北论坛基金会于25日举办“俄乌危机面面观”座谈，会中聚集台北论坛董事长苏起、前驻白俄罗斯代表姜书益、政大外交系院长连弘宜与政大俄罗斯研究所教授洪美兰等专家学者，共同讨论俄乌危机的前因后果。

洪美兰分析乌克兰此番下险棋的原因是，一方面亲俄乌东、亲欧乌西因个人生计与国家对外经济发展路线争议，加上两边文化差异导致长期分裂；另一方面，乌克兰夹在欧洲与俄罗斯两大强权之中，本有机会同时享受双边优惠，以达成自己的经济发展，但因政客多考量自身政治利益，而错失整个国家经济发展良机。

而真正造成危机冲突点在于德俄北溪二号天然气管的兴建，洪美兰认为，因为该管线兴建，将排除过境乌克兰，这使乌克兰在地缘经济优势丧失。因此，乌克兰才选择要加入北约，刺激俄罗斯底线这步险棋。

连弘宜则从俄罗斯角度分析。他认为，普京态度与想法一直很明显，普京在乌克兰问题上本来是希望形塑大军压境给予压力，但美国搅动改变了图像。且普京一开始便提出两点诉求，包括乌东区域问题应回归并落实两次“明斯克协议”、西方国家要明确承诺乌克兰不能加入北约。但西方国家没有正面回应，俄罗斯动手是为了解决僵局的“退无可退”之举。

姜书益则预测，未来俄罗斯可能会将甫承认独立的乌克兰东部的顿内次克和卢甘斯克并入版图。这次危机后，估计中美俄为赢家，欧盟小输，真正大输家是乌克兰。此外，欧洲战略格局也将改变，未来德法可能将无法主导西方国家会谈。

对于乌克兰能给台湾的启示，苏起总结道，台湾目前生活平安，玩民主选举很愉快，但忘记外面的世界遵循弱肉强食的丛林法则。台湾认为“民主、自由、人权好像可以横行天下，是十分错误的观念”。他希望乌克兰事件能让台湾民众清醒。

此外，对于舆论多将台湾与乌克兰进行比较。苏起认为这种争论无意义，但两者都在观察美国怎么做。而美国就六字：“心有余力不足”。