临港回应特斯拉200万产能：“没这么快”

针对特斯拉在临港扩建工厂事宜，临港集团相关人士透露：“年产能200万辆的目标没有那么快实现。”

据第一财经报道，特斯拉递交文件显示，公司计划最早于下个月在上海开工建设新工厂，从而将中国的产能提升一倍以上，以满足国内市场和出口市场不断增长的需求。

尽管该文件没有列出具体的数字，但有媒体报道称，特斯拉工厂扩建后，年产能有望达到200万辆电动车。

记者探访特斯拉位于上海浦东新区临港的生产基地Gigafactory 3时注意到，该工厂周围仍有大片空地。

针对特斯拉在临港扩建工厂事宜，记者询问临港集团相关人士，一位负责人透露：“年产能200万辆的目标没有那么快实现。”他没有说明特斯拉具体的产能目标。

如果特斯拉真的在中国实现200万辆的年产能，那么意味着它将超过丰田、通用和大众汽车在中国的产能。2021年，丰田和通用在中国分别生产了160万辆和140万辆汽车；大众汽车计划到2023年在中国生产100万辆电动汽车。

目前特斯拉位于上海临港的工厂主要生产Model 3和Model Y车型。在特斯拉去年全球交付的近94万辆电动车中，上海超级工厂的产能占据了超过一半，年产接近50万辆电动车，超过美国工厂。今年1月，特斯拉中国汽车销量近6万辆，其中超过4万辆为出口。

在上个月的财报发布会上，特斯拉表示正在计划尽快提高产能，预计今年及未来几年车辆交付年均增长率将保持50%以上水平。马斯克在财报发布会上预测：“芯片短缺今年可能会缓解。”

此前有业内人士告诉记者，特斯拉今年中国产量有望超过80万辆，但这也取决于零部件的供应情况。而特斯拉如果全年要达到100万辆产能，意味着每周需要生产超过2万辆电动车。

在本周早些时候向上海政府提交的监管文件中，特斯拉表示计划扩大其上海工厂零部件生产，雇用更多工人，并延长工厂运营时间，以满足不断增长的出口需求。

特斯拉在中国疯狂扩张，却在美国遭到政府的冷遇。特斯拉CEO马斯克本周公开指责美国政府无视他的电动汽车公司，更加关注传统汽车制造商。马斯克认为，拜登政府刻意忽视特斯拉，并误导公众相信通用汽车才是电动车行业的引领者。“事实上特斯拉上个季度生产了超过30万辆电动车，而通用汽车生产和销售了26万辆。”

特斯拉今年还将在中国设立美国以外的首个海外设计中心。根据北京市人民政府上个月印发的关于《2022年市政府工作报告重点任务清单》的通知，特斯拉设计中心将与小米汽车制造工厂等项目一起于今年在北京开工建设。