避险情绪略缓人民币收创近四年新高

人民币兑美元即期周五收创近四年新高，中间价则小跌。交易员称，虽然俄乌战事在继续，但市场避险情绪看似有所缓和，美指回落至97关口附近整理，人民币则在结汇需求推动下稳步回升，短期或仍延续偏强走势。他们分析，地缘局势紧张吸引了世界目光，短期战局不确定性较大，市场对美联储3月大幅加息的预期明显下降，中美利差加速收窄预期也暂时缓和，加上外资对人民币资产的需求不减，长端掉期有望企稳。

据路透社报道，一名外资行交易员说：“短期外围风险情绪还有扰动，但人民币应该仍偏强，结汇多的局面暂时没变化。”另一中资行交易员说，短期人民币还是偏看涨，但涨幅还是要看监管层的态度。

瑞穗银行亚洲首席策略师张建泰点评称，尽管人民币作为避险资产的地位仍有争议，但中国庞大的国内市场和更完整的供应链有助于经济缓冲外部冲击。值得注意的是，人民币继续升向6.3心理关口，中国央行口头干预或采取政策措施的可能性在增加。

美联储理事沃勒(Christopher Waller)周四阐明了采取“协同”举措遏制通胀的情形，称如果未来几周的数据继续表明经济“格外火热”，则主张在年中之前升息1整个百分点，以3月升息0.5个百分点为开端。

随着地缘局势升级，美指周四盘中触及97.740，为2020年6月30以来最高；人们臆测美联储(FED)在3月会议上可能不会那么激进地收紧政策。根据芝商所(CME)的FedWatch工具 ，对至少升息50个基点的预期已从一天前的约34%降至7.5%。

长江证券首席经济学家伍戈最新报告称，在过往联储加息周期中，新兴市场还呈现经常帐户顺差越大、其货币贬值幅度越小的规律，“疫情以来，中国出口份额显著抬升，经常帐户顺差仍处高位。从这个视角来看，短期人民币即便出现贬值或许幅度也不会太大。”

乌克兰总统泽连斯基说，俄罗斯在周五凌晨4点恢复了导弹袭击，但俄军在大部分方向上都未能推进。英国国防大臣华莱士表示，俄罗斯打算拿下整个乌克兰，他并估计俄罗斯已经损失逾450名人员。

全球汇市方面，美元兑包括欧元在内的大多数货币周五都有所回落，市场摆脱前一日的剧烈动荡，当时俄罗斯入侵乌克兰的消息让投资者惊慌失措。

固定收益交易平台MarketAxess的亚太区负责人乔杜里（Riad Chowdhury）说：“(这场冲突)的首要影响自然是在俄罗斯和乌克兰...但对亚太地区的债券和汇市也有影响。”

