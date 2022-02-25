美要求乌克兰局势选边站 中国外交部：站在和平正义一边

中国外交部发言人汪文斌今天回答在乌克兰问题上选边站的相关问题时说，中国一向按照事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策，一向站在和平正义一边，并始终认为乌克兰问题有其复杂的历史经纬，各方的合理安全关切都应当得到尊重。

根据澎湃新闻报道，针对有记者提问说，美国白宫发言人普萨基称，现在是包括中国在内的所有国家选站在历史哪一边的时候，中国如何回应，汪文斌在外交部例行记者会上对此作出上述回答。

汪文斌还说，应当彻底摒弃冷战思维，通过对话谈判寻求乌克兰及相关问题的全面解决，最终形成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

汪文斌介绍说，一段时期以来，中方积极推动乌克兰问题的政治解决进程。中国国家主席习近平在同法国总统马克龙通电话时强调，有关各方应该坚持政治解决的大方向，充分利用包括诺曼底机制在内的多边平台，通过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决。

汪文斌还说，乌克兰形势急转直下后，中国国务委员兼外长王毅分别同俄、美外长通电话，指出任何国家的合理安全关切都应当得到尊重，联合国宪章的宗旨和原则应当得到维护，再次呼吁各方保持克制，认识到相关的问题的重要性，通过对话谈判缓和事态，化解分歧。

汪文斌最后强调，接下来中方还将继续为推动政治解决乌克兰问题做出自己的努力。中方的做法同个别国家制造危机、转嫁危机、从危机中渔利的做法形成鲜明对比，究竟哪种做法更有利于欧洲的安全稳定，更有利于欧洲的长治久安，相信大家会得出公正的结论。当前，和平解决乌克兰问题的大门并没有完全关上。希望有关当事方保持冷静和理性，致力于根据联合国宪章原则，通过谈判和平解决有关问题。中方将继续以自己的方式劝和促谈，欢迎并鼓励一切致力于推动外交解决的努力。

美国总统拜登昨天说：“普京将遭到国际社会的蔑视。任何支持俄罗斯对乌克兰赤裸裸的侵略的国家都将因与之勾结而名声败坏。”

当被问及他是否在敦促中国孤立俄罗斯时，拜登说：“我目前不准备对此发表评论。”

不过，白宫发言人普萨基在稍后的新闻发布会上说：“对于中国、或任何国家而言，现下是思考该站在历史哪一边的时刻。”