习近平主持中共中央政治局会议：整治政商“旋转门”问题

中共总书记、中国国家主席习近平今天（25日）主持中共中央政治局会议。会议称，要强化对“一把手”和领导班子的监督，并对政商“旋转门”等问题开展专项整治。

据新华社刊发的会议全文并称，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念。

会议提到，要加大宏观政策实施力度，稳定经济大盘，坚定实施扩大内需战略，推进区域协调发展和新型城镇化。

会议强调，要扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展；防范化解金融风险，守住不发生系统性风险的底线，强化金融风险防控，坚决维护金融稳定大局。

会议并强调，加强对“一把手”和领导班子的监督，对违反中央八项规定精神、政商“旋转门”等典型共性问题开展专项整治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

会议称，要深入推进金融领域改革，不断提高金融治理体系和治理能力现代化水平，要创新完善权力监督制度和执纪执法体系，做到惩治金融领域腐败和处置金融风险同步推进、严肃追责和追赃挽损同步推进。

中国中央巡视组近日公布对央行、银保监等25家金融单位的巡视结果，指出金融监管部门存在“系统中利用监管权谋私问题多发，政商‘旋转门’问题比较突出”等问题。当局并提出，要加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长、加强权力监督制约和内部治理等要求。