下午察：在乌克兰的中国人

乌克兰战火点燃，势如破竹的俄罗斯军队进军首都基辅。据中国官方统计，在乌克兰有约6000名中国公民。他们在当地看到了什么？在战火硝烟中又该何去何从？

中国驻乌大使馆的重要通知

先看最新消息：中国驻乌克兰大使馆微信公众号今天（25日）凌晨发布重要通知称，当前乌克兰国内局势急剧恶化，在乌中国公民和中资企业处于较高安全风险。为准备分批包机接返有关事宜，现开始人员登记。

大使馆说，登记时间截至当地时间2月27日（星期日）午夜，登记人员须持有中国护照或旅行证（含香港特区护照、澳门特区护照、台胞证，无护照人员须持有国内身份证）。

中国驻乌克兰大使馆新闻参赞丁建伟今天告诉央视新闻，乌克兰有中国公民6000多人，包括华人华侨、留学生和中国商人。为了妥善安排中国公民顺利回国，使馆发布紧急通知，主要目的是先摸清真正想回国的中国公民的情况。

中国外交部发言人华春莹昨天在记者会上，提醒在乌中国公民不要前往局势不稳定的地区。并呼吁要体现出中国人民历来团结奋斗、互帮互助的优良传统。（法新社）

而在前一天，大使馆发重要提醒，呼吁在乌克兰的中国公民高度注意安全，思想上不要恐慌。大使馆说，乌克兰一些城市已经发生爆炸事件，军事行动已展开，安全风险上升。“社会秩序混乱失控，特别是城里发生严重骚乱时，在大街上行走可能成为被攻击的目标。”

大使馆提醒中国公民最好待在家里，如开车长途旅行，建议中国公民能在车身显眼处贴上中国国旗。

在乌华人孙先生（右）昨天接受中国央视视屏连线访问时说，“中国国旗在基辅已经脱销了。”（视频截图）

中国国旗在乌克兰陡然成为热销品，更有在基辅的中国公民透露，中国国旗在当地已经脱销，有热心人士拿出储备的国旗和同胞分享。

一名在乌中国人姜莱看到大使馆的通知后，翻遍房间找不到中国国旗，于是决定自己画，但只能找到一只黄色的荧光笔画五星，最后从化妆包里找到了口红。“一笔一笔画在白纸上，才完成了一个角落，口红就已经用完了……我感觉我要是画不完我就死定了，真没有了我拿血画，为了活着。”等到朋友送来红笔后，姜莱才把这面五星红旗画完。

一名在乌中国人姜莱看到大使馆的通知后，用口红和荧光笔画中国国旗。（潇湘晨报）

当地中国人的所见所闻

在基辅留学的中国学生李乐涛告诉极目新闻，当地时间2月23日深夜，他从朋友圈看到了有人提前囤货的消息，赶紧去附近的商圈购买生活物资。当晚他彻夜未眠，2月24日凌晨5时许，他先后听到两声巨响，当时没有太在意，直到第三声巨响传来，窗户震动，他才确认这是爆炸。

此时，他的同学群里也出现从各地拍到了爆炸声响、直升机轰鸣的画面。李乐涛说，同学们彼此都很镇定，学校也未通知停课，大家都在忙着囤积物资、互相提醒注意安全。

乌克兰华人在家制作中国国旗。（互联网）

战争下物资供应受到威胁，在乌东部哈尔科夫市的乌克兰华侨华人协会副会长许桂东告诉新华社，2月24日凌晨5时左右，他听到几声爆炸声，也不知道具体情况。从当天早上6时起，当地超市里一直有居民在排队购物，加油站也大排长龙。“我们这边的华人朋友都在互相提醒注意安全，好在我们早做了一些准备，现在算是平常心态。”

在基辅的乌克兰中国商会副会长何根生昨天则说，中国驻乌克兰大使馆近期一直提醒在乌中国公民和中资企业注意安全，他和一些朋友半个月前就开始准备生活物资，“我们准备好了一个月的粮油米面等物资。”

然而，不是所有人都如此淡定。一名在基辅旅居10年的中国女士昨天告诉《环球时报》，她在当地时间凌晨大约4时被外面喧闹声惊醒，才知道是俄罗斯发起了军事行动。

她说，自己不敢下楼，只在楼道和窗边看到附近的乌克兰人纷纷携家带口连夜逃离基辅，向西逃难。当地时间凌晨6时，自己楼下的车位已经完全空了，到了早晨7时，楼下马路的出城方向已被堵得水泄不通，空中回响着巨大的防空警报声。

“乌克兰人觉得去波兰方便，所以大家都在往西跑。当然也有没跑的，并不是因为不想跑，而是跑不动，比如我的邻居。”

据她介绍，对于当地华人来说，如果没有欧盟签证，跑也没用。她预备接下来几天在家闭门不出，“目前我这边的电、水、网等都还一切正常。超市里应该也还能解决基本的生活供应问题，因为乌克兰本地人跑了一大部分了。现在，外面只有两拨人，一拨出城跑路，一拨去超市抢购。”

在东北城市哈尔科夫留学的武汉学生罗同学则见证了惊险的一幕，他昨天在地铁站避难时，遇到武装力量冲击。一群手持短枪、身份不明的士兵，从地铁站另一头突然涌了进来，所有人都受到惊吓，往另外一处出口跑。他赶紧给中国驻乌克兰大使馆打了电话，得到了相应安排和帮助，安全返回宿舍。

2月25日，人们在乌克兰基辅搭乘地铁。（新华社）

罗同学并未透露自己具体获得什么“相应安排和帮助”，但他告诉中国媒体经视直播：“现在在乌克兰，中国护照是硬通货！”

中国国内网民议论纷纷

可以说，目前只要身在乌克兰，都难免会面临不同程度的安全危机。

中国国内舆论对乌克兰战争极为关注，今早的微博热搜榜前十，有一半都与之相关。纵观网民的评论，有不少人支持俄罗斯发动战争，一派热火朝天。

有网民说：“大家都希望世界和平，谁愿意战争？可是唇亡齿寒的道理希望大家都可以明白，何况俄乌战争真正的罪人是背后的美国和北约欧洲……”

另一个说：“往死里揍，前些年搞颜色革命的时候不是挺高兴的吗？演员总统不是他们自己选上来的吗？”

有网民以俄军攻打乌克兰的事例威胁台湾，或围绕相关话题发搞笑言论。（互联网）

还有网民以俄军攻打乌克兰的事例威胁台湾：“湾湾们看好了，乌克兰只示范一次，现代战争的速度，同理得：早上出兵，中午统一，下午核酸检测发身份证，晚上一起看新闻联播，第二天一早升国旗，奏国歌!”

网上甚至还有人幸灾乐祸，发表各种关于乌克兰战争的笑话与梗。

有网民幸灾乐祸，发表各种关于乌克兰战争的笑话与梗。（互联网）

当然，也有不少冷静的声音。就有一名网民说：“战争对于我来说真的太过于遥远，我能感受到的一切不过来自于视频，来自于一些数据，多少人死亡，多少人受伤等等，但这些信息并不能让我感受得到战争的残酷所在……没有经历过的人始终还是不能懂。”

诚然，没有受到战火威胁的人，是无法理解身处战乱的老百姓。在乌克兰的中国公民面临安全危机，或可举中国国旗表明身份自保，也有机会乘自家政府包机回国。但深陷局中的乌克兰人民，就没那么幸运了。

乌克兰的战事仍未结束，无论哪国人，无论军人还是平民，如果不幸得面对无情的炮火，在那一瞬间，其实彼此无分别。