台陆委会主委：俄乌冲突 台持续关注大陆认知作战

台湾陆委会主委邱太三昨天（2月25日）说，台湾在俄乌冲突期间，持续关注中国大陆对台带有错假讯息的认知作战。他强调，台湾与乌克兰两者不能相类比，在地缘战略、地理情势、半导体实力等方面，台湾的角色都难超越。

据台湾《旺报》报道，邱太三昨晚出席香港纪录片《时代革命》放映会时说，政府持续关注俄乌紧张情势期间大陆对台动作，目前台海情势看起来算是正常，但常有认知作战，经常将议题连结到台湾，强调台湾是中国领土的一部分，甚至有时夹带错误假讯息，这部分持续关注中。

他说，行政院长苏贞昌预计下周就俄乌情势国安小组因应和境外势力认知作战应对等两大部分，在立法院总质询中专案报告。

对于“今日乌克兰，明日台湾”的类比，邱太三不认同，他认为，台湾和乌克兰在地缘战略、地理情势、经贸重要性和与美关系等四大条件有本质上不同，两者处境不能相比。

邱太三分析说，首先在地缘战略位置上，台湾长期以来是民主国家同盟在印太地区成员之一，是第一岛链重要中心点，如果台湾失守，不仅台湾海峡，南中国海局势也会被牵动；乌克兰则不是北约成员国。

其次，台湾和乌克兰的地理情势不同，乌克兰是战车可以直接陆战跨过国境，环海的台湾不会是一样打法。

第三，台湾半导体占据国际供应链重要位置，乌克兰主要是农产品、天然气能源，经济重要性上，双方有很大差异，假设台湾晶片不卖，全世界经济会有很大冲击。

第四，台美之间有《台湾关系法》，美国必须协助台湾有足够防卫能力；乌克兰不是北约成员，这也是北约成员国未能派兵驰援的原因，没有合理说法就派兵，这会让俄罗斯找到借口指责“你在入侵别人国家”。