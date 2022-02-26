王毅：支持鼓励一切有利于和平解决的外交努力

中国国务委员兼外长王毅昨天（2月25日）应约与英国外交部长特拉斯、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利和法国总统顾问博纳通电话时，就乌克兰局势指出，中国坚定主张尊重和保障各国的主权和领土完整，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，支持和鼓励一切有利于和平解决乌克兰危机的外交努力。

根据中国外交部网站今天发布的声明，王毅在上述通话中阐述了中国对当前乌克兰问题的五点立场。他首先说，中国坚定主张尊重和保障各国的主权和领土完整，切实遵守联合国宪章宗旨和原则。这一立场是一贯的，也是明确的，在乌克兰问题上同样适用。

王毅还说，中国认为一国的安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化甚至扩张军事集团来保障。各国的合理安全关切都应予以尊重。在北约连续五轮东扩情况下，俄罗斯在安全方面的正当诉求理应得到重视和妥善解决。

中国一直关注乌克兰问题的演变，目前的局势是中国不愿看到的。当务之急是各方保持必要克制，避免乌克兰现地事态继续恶化甚至走向失控。平民的生命财产安全应当得到有效保障，尤其要防止出现大规模人道主义危机。

王毅说，中国欢迎俄罗斯和乌克兰尽快举行直接对话谈判。乌克兰问题的演变有着复杂历史经纬。乌克兰应当成为东西方沟通的桥梁，而不应沦为大国对抗的前沿。中方也支持欧方与俄罗斯就欧洲安全问题进行平等对话，最终形成平衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

中国认为联合国安理会应当为解决乌克兰问题发挥建设性作用，要以地区和平稳定为重，以各国普遍安全为重。安理会采取的行动应当给紧张局势降温而不是火上浇油，应当有利于推动外交解决而不是使局势进一步升级。因此中方历来不赞成安理会决议动辄引用授权动武和制裁的第七章。

王毅最后说，中国作为安理会常任理事国和负责任大国，始终忠实履行自身国际义务，为维护世界和平稳定发挥建设性作用。在和平与安全问题上，中国是纪录最好的大国。我们从未侵略他国、从不搞代理人战争、从不寻求势力范围、从不参与军事集团对抗。中国坚持走和平发展道路，致力于构建人类命运共同体。我们将继续坚定反对一切霸权强权，坚定维护广大发展中国家特别是中小国家的正当合法权益。

中国国家主席习近平昨天就乌克兰局势与俄罗斯总统普京通电话说，支持俄罗斯同乌克兰通过谈判解决问题，他并重申，中国关于尊重各国主权和领土完整、遵守联合国宪章宗旨和原则的基本立场是一贯的。

王毅周二（22日）同美国国务卿布林肯通电话时表示，中国在乌克兰问题上的立场一贯，任何国家的合理安全关切都应得到尊重，联合国宪章的宗旨和原则也应当得到维护。中国将继续按照事情本身的是非曲直，与各方接触。