中国驻乌使馆再提醒：不要随意亮明身份

乌俄战事不断升级，中国驻乌使馆再发提醒在乌的中国公民，不要对正在发生的交火及人员进行拍摄，也不要随意亮明身份及展示具有识别性的标识。

根据“中国驻乌克兰大使馆”微信公众号发出的声明，乌社会上极端行为增加，出言不逊甚至持枪射击，给在乌中国公民造成安全风险。

中国驻乌克兰使馆称，在当前乌安全形势特殊时期，要高度重视与乌民众友好相处，避免就具体问题发生争执，努力通过友好方式解决问题。

使馆提醒说，尽量不要外出活动，远离军事设施、军队人员和持枪者，以减少安全风险。不要对正在发生的交火及人员进行拍摄，也不得在未征得对方同意情况下拍照。不要随意亮明身份及展示具有识别性的标识。

此外，使馆还提醒，谨防有关搭乘包机、高薪参加雇佣军等各类诈骗宣传，有关中国公民撤离回国的一切事宜均以使馆发布的通知为准。

中国驻乌克兰大使馆前天（24日）曾发布声明，呼吁在乌克兰中国公民高度注意安全，思想上不要恐慌，并建议中国公民能在车身显眼处贴上中国国旗。

据了解，中国国旗随后在乌克兰陡然成为热销品甚至脱销， 一则网传视频显示，一名在乌中国人翻遍房间找不到中国国旗，于是用荧光笔和口红自己画五星红旗。

不过，中国网民近两天发出“乌克兰美女来中国”等调侃战争的言论，有自称是在乌留学的网民在社交媒体称这些言论导致了当地的反华情绪，呼吁停止玩战争梗。

中国社交平台微博昨天发消息称，对相关恶意调侃、宣扬对立等542条内容进行处理，对74个账号，视程度采取扣除信用历史分至禁言30天的处置。