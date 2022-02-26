台北延长每日500新台币入境居家隔离补助

台湾每天境外输入确诊病例仍占多数，台北市长柯文哲昨天（25日）说，一人一户居家隔离方面执行得不够彻底，建议入境民众尽可能到防疫旅馆接受隔离。台北市观传局也宣布延长原本要在2月底结束的每日500元（新台币，下同，约24新元）居家隔离补助，3月起开始，符合资格者也可提出申请。

据联合新闻网报道，柯文哲说，统计近期台北市境外输入确诊病例715起中，其中有52.4%在机场被拦下；第一阶段进入旅馆隔离后确诊的占43.4%，第三阶段仍有1.3%。他说，由于3月7日后，隔离期从14天改成10天，因此社区中还是会有“漏网之鱼”。

观传局说，针对3月7日政策调整前入住的民众，将依符合条件入住的天数，按日补助500元，最高发放14天共7000元。 3月7日零时起入境隔离政策调整，返台民众居家隔离天数缩短为10天；民众入住防疫旅馆，按日补助500元，最高发放10天共5000元，每人在疫情期间以申请一次为限。

柯文哲说，为了北市学生疫苗覆盖率，接种了疫苗才可以参加校外教学等活动，并表示希望透过这些手段，能提升国中、高中学生施打疫苗的意愿。

台湾体育局说，配合防疫政策，3月1日起在室内外从事运动或在烤箱、水疗设施、三温暖、蒸气室、水域活动等容易使口罩潮湿的场合可无须戴口罩，但若本身有相关症状或与不特定对象无法保持社交距离时，仍然应戴口罩。