乌克兰决议案中国弃权 张军：任何行动都要有利于化解危机

联合国安理会昨天（25日）就美国、阿尔巴尼亚提交的关于乌克兰局势的决议草案进行投票。由于俄罗斯投票否决，该决议草案未能通过。该项决议获得了11个安理会成员国的支持，作为安理会常任理事国的中国投了弃权票。中国常驻联合国代表张军解释说，安理会既要作出必要反应，也要十分慎重。任何行动都要真正有利于化解危机，而不是火上浇油。如处置不当，一味施压制裁，只会导致更复杂混乱的局面。

根据中国常驻联合国代表团网站发布的声明，张军在安理会表决乌克兰问题后发表解释性发言称，中国对乌克兰局势的最新发展深表关切，局势发展到今天这一步，是中国不愿看到的。中国一贯根据事情本身的是非曲直决定自身立场，主张尊重各国主权和领土完整，联合国宪章的宗旨和原则应当得到共同遵守。中国一直呼吁各方在平等和相互尊重的基础上，通过和平方式寻求解决彼此关切的合理方案，欢迎并鼓励一切致力于推动外交解决的努力，支持俄方同乌方通过谈判解决问题。

张军表示，安理会在过去一周举行了两次紧急会议，各方已经就当前局势充分阐明立场关切。面对当前十分复杂敏感的形势，安理会既要作出必要反应，也要十分慎重。任何行动都要真正有利于化解危机，而不是火上浇油。如处置不当，一味施压制裁，只会导致更多的人员伤亡、更大的财产损失、更复杂混乱的局面、更难以弥合的分歧，彻底关上和平解决的大门，最终受害的还是广大无辜民众。这样的教训十分惨痛，必须深刻汲取。基于上述，中国对决议草案投了弃权票。

张军强调，乌克兰问题不是今天才出现的，当前事态也不是一夜之间突然发生的，而是各种因素长期共同作用的结果。中国倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，认为一国的安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化甚至扩张军事集团来保障。各国的合理安全关切都应予以尊重。在北约连续五轮东扩情况下，俄罗斯在安全方面的正当诉求理应得到重视和妥善解决。乌克兰应该成为沟通东西方的桥梁，而不应成为大国对抗的前沿。中国强烈呼吁有关各方保持最大限度克制，缓和紧张局势，避免平民伤亡。乌克兰危机的最终解决，还是要摒弃冷战思维，重视和尊重各国合理安全关切，通过谈判形成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。中国呼吁各方尽快回到外交谈判和政治解决的轨道上来，展现诚意善意，做出政治决断，通过对话协商实现乌克兰问题的全面解决。

