秦刚：竞争对抗不应成为中美关系主基调

中国驻美国大使秦刚前天（2月24日）在尼克松访华50周年纪念活动上发表主旨演讲说，中美关系又来到新的历史关口，处在新一轮相互发现、认知和调适中，寻求新时代相处之道。秦刚强调，“新冷战”不应成为这个时代的背景色，竞争、对抗不应成为中美关系的主基调。

根据中国驻美国大使馆网站昨天发布的新闻稿，秦刚说，1972年2月21日至28日，中国总理周恩来同美国总统尼克松跨越“世界最辽阔海洋的握手”，打破了20多年隔绝对抗的坚冰，中美发表了《上海公报》，开启了两国关系正常化进程。

秦刚说，尼克松50年前划时代外交行动是其务实主义外交的巅峰之作，两国领导人留下的宝贵遗产对当今仍具有重要的现实意义：一是非凡的战略远见；二是巨大的政治勇气；三是高超的外交智慧。

秦刚说，今天的中美关系也已沧海桑田。中美建交已有43年，两国事实上成为密不可分的经济利益共同体，双方人员之间的交往水乳相融，中美也是国际体系中重要的利益攸关方，中美关系早已“大到不能倒”。同时，冷战思维仍在作祟，冰层又在中美间凝结，带来丝丝寒意。

秦刚说，中美关系又来到新的历史关口，处在新一轮相互发现、认知和调适中，寻求新时代相处之道。他认为，中美间的共同利益从未有像今天这样广泛，而今天共同的“敌人”是事关两国及人类生存与发展的重大挑战，他们是气候变化、能源安全、粮食安全、全球发展鸿沟、大流行病、核扩散、网络攻击、新兴技术失控、地区热点等等。中美作为两个大国，对此责无旁贷，要携手抗敌。“新冷战”不应成为这个时代的背景色,竞争、对抗不应成为中美关系的主基调。

秦刚还以激烈对抗的美式橄榄球为比喻，称中美之间有竞争不可避免，但不应有攻方、守方，不应有“达阵”得分、“四分卫擒杀”。他还提到刚刚落幕的北京冬奥会上，中美两国运动员同场竞技，他们相互勉励、奋勇争先、超越自我的场景，并引述美国在《上海公报》中说：“各国应该相互尊重并愿进行和平竞赛，让行动作出最后判断。”

尼克松当年在游览长城时曾说，“希望那些竖起的墙，不管是像这样的实体墙，还是其他意识形态的墙，都不会将世界上的人们分开，不管他们的背景和观点有什么不同，我们将有机会互相交流，互相了解，互相分享”。秦刚在发言中引述这句话指出，中美作为世界前两大经济体和联合国安理会两个常任理事国，如果彼此对立、敌视、隔阂，不仅做不到，而且两国及世界都难以承受其害。

秦刚还强调，竞争也需要规则。《上海公报》等中美三个联合公报是双方必须共同遵守的规则。一个中国原则是中美关系不可撼动的政治基础，也是不可逾越的红线。美方应信守在台湾问题上的郑重承诺，与中方一道反对和遏制“台独”。

中美作为历史文化、社会制度和发展阶段不同的两个国家，有分歧是正常的。沟通对话是解决分歧的明智选择，是建立互信的正确途径，是减少误判的有效方式。同时，双方也要以理性和建设性的方式管控分歧，不能人为制造矛盾、扩大分歧，更不能让矛盾和分歧导致中美关系失控、脱轨。