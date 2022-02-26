港媒：升职未正式公布先庆祝违限聚令 方学诚被替换

香港港区人大代表洪为民生日宴闹出大风波，民政事务局长徐英伟最终辞职下台，多个政府部门也被揭发有多人聚会，包括土木工程拓展署数十名职员，租船开派对提前庆祝方学诚将升任土拓署署长。消息人士称，方学诚已被替换，署长将由北拓展处处长黎卓豪署任。

据香港01报道，1月6日，土拓署数十名职员无视“限聚令”，在东涌岸边租游艇聚会，并拉起写上“热烈恭贺方学诚先生出任土木工程拓展署署长”的横幅拍合照。当时方学诚的升职安排还未正式对外公布。

土拓署随后承认，职员自费租用游艇，并安排外卖食品，邀请方学诚上船用餐，方学诚事前对整个安排不知情。

土拓署称，该游艇可载客55人，出席午餐者有22人，同事非进食期间有戴口罩，午饭后有合照环节，地点为土拓署东涌社区联络中心的户外空间 ，当日其他于上址上班的人也参与合照。

消息指，原本由方学诚升任的土拓署署长一职，将于3月1日起由黎卓豪署任，意味着方学诚在游艇派对后已“堕马”，但未知是否与派对有关。

据政府电话簿，方学诚至今没有升迁，仍是可持续大屿办事处处长，黎卓豪则仍是北拓展处处长。

土拓署回复查询时证实，现任署理署长李伟彬将于3月1日开始退休前休假，因此首席政府工程师黎卓豪将于同日起署任土木工程拓展署署长职位。土拓署称，黎卓豪熟悉部门运作，有关署任安排是根据《公务员事务规例》，按部门运作需要而作出的行政安排；其现任职位会由其他同事调任。

公务员事务局的回复也称，前土拓署署长刘俊杰去年10月8日出任发展局常任秘书长（工务）后，署长一职空缺至今，当局会依照既定的晋升机制及程序选拔合适的人选填补空缺，其间部门会按运作需要作出署任安排。

两个部门均无回应，原本可“坐正”接任土拓署署长一职的方学诚被替换的原因为何，也没有交代是否就游艇派对进行调查，以及是否有其他人需接受惩处。