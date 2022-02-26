“收留乌克兰美女”引反华情绪 留乌网民吁停止开战争玩笑

俄罗斯周四（2月24日）宣布在乌克兰东部顿巴斯地区展开特别军事行动，乌克兰局势进一步升温，中国互联网却出现调侃战争的言论。有不少网民发出“收留乌克兰美女”、“进口乌克兰美女”等物化乌克兰女性的言论。一名账号为“l0nGnnn-”的网民今天（26日）发文吁请同胞停止调侃战争，称中国收留乌克兰美女一类的话被外媒转载后，导致乌克兰人出现了反华情绪，在乌克兰的中国人现在不得不隐藏自己身份。

网民“l0nGnnn-”今天凌晨通过微博发出的贴文写道：请求大家不要再调侃战争、不要再犯贱开战争梗玩笑 、不要再觉得这仗打得活该觉得这事与自己无关了！

该网民称，现在国内“收留乌克兰美女”一类的话被外媒乌媒大量转载，导致乌克兰人开始出现了反华情绪。战火越来越激烈，极有可能从空袭演化为枪战，“因为你们随口一句调侃而导致留学生根本没有办法大批跟着本地人在防空洞避难，再加上现在当地居民都能免费领枪，意味着可以以保卫国家的名义无差别开枪，现在我们不得不把表露自己是中国人身份的一切特征都隐藏起来，害怕下一个被误伤的就是自己。”

贴文最后还说，“当你们舒服躺在家里喝着奶茶刷着微博发着玩笑话时，是我们这些远在战场的同胞在为你们的行为买单！！不要再把同胞往火坑里推了”。

该条微博获得了巨大关注，截至今早11时获得近三万条评论，1万8000次转发以及78万个赞。一些女性博主转发了该条微博，斥责中国男网民“丢人现眼”，但也有一些网民对微博内容质疑，并称博主是“境外势力”。据账号为“吃土少女风格纪”的微博大V称，有军事博主认为有关“乌克兰美女”的言论不过是一个玩笑。

中国驻乌克兰使馆两天前（24日）曾发布声明，建议中国公民能在车身显眼处贴上中国国旗，中国国旗在当地一度脱销。然而，中国驻乌使馆今天再发提醒，要求在乌的中国公民不要随意亮明身份及展示具有识别性的标识。

有网民据此指出，这正是开战争玩笑造成的恶果。

聚焦中国的美国新闻独立网站SupChina前天（24日）报道说，中国社交媒体过去两天出现支持战争的言论，指责美国及其盟友挑衅莫斯科，为俄罗斯向乌克兰进攻欢呼。同时，还有不少网民称“我只关心乌克兰美女”、“建议国家特批一万名移民指标，接受乌克兰未婚少女”、“乌克兰打仗，将会剩下许多乌克兰美女，看来我脱单有望”。

报道形容上述言论者“豌豆大小的脑子”里“充满了恶心的想法”，是关于这场战争中“绝对最糟糕”的言论。

报道还将中国网民对乌克兰美女的不当言论与轰动全国的徐州铁链女事件相联系，称在中国的一些地区，女性仍然被视为可买卖的性物品。