中国昨新增本土确诊病例93例

中国昨天（2月25日）新增确诊病例249例，本土病例93例，其中内蒙古32例，包括呼和浩特市30例、呼伦贝尔市2例；广东30例，包括东莞市19例、深圳市9例、珠海市2例；辽宁10例，均在葫芦岛市。

根据中国国家卫健委网站消息，其余本土病例分布为广西9例，均在防城港市；江苏4例，均在苏州市；云南3例，包括临沧市2例、红河哈尼族彝族自治州1例；四川2例，均在成都市；北京1例，在朝阳区；黑龙江1例，在鸡西市；福建1例，在厦门市。含1例由无症状感染者转为确诊病例。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

昨天新增境外输入病例156例，其中广东59例，上海55例，广西7例，天津6例，福建6例，云南6例，北京4例，浙江4例，山东4例，江苏2例，重庆2例，甘肃1例，含30例由无症状感染者转为确诊病例，分别为广东22例，浙江4例，广西4例；

当日新增治愈出院病例72例，解除医学观察的密切接触者2608人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例1318例（其中重症病例1例），现有疑似病例4例。累计确诊病例14065例，累计治愈出院病例12747例，无死亡病例。

截至昨天，中国大陆现有确诊病例2431例，其中重症病例18例，累计治愈出院病例101786例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例108853例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1615287人，尚在医学观察的密切接触者61070人。

中国昨天新增无症状感染者118例，其中境外输入88例，本土30例；当日转为确诊病例31例（境外输入30例）；当日解除医学观察23例（境外输入17例）；尚在医学观察的无症状感染者880例（境外输入709例）。

中国累计收到港澳台通报确诊病例59276例。其中，香港特别行政区38892例，死亡497例，澳门特别行政区80例，台湾20304例，死亡853例。