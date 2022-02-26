台民众党吁以乌克兰为鉴 强化台在供应链中地位

乌克兰局势恶化，台湾民众党今天（2月26日）发文谴责暴力，反对不人道战争行为，并呼吁台湾要以乌克兰为鉴，团结对外，并强化在世界供应链中的定位，让各国愿意积极协助维护台海稳定。

台湾民众党今天在面簿发文称，乌克兰介于北约与俄罗斯之间，台湾则夹在美国与中国大陆中间，同属地缘政治的战略要地，都夹在地区强权中左右为难。

民众党说，这是台湾最大的挑战，也是机会，台湾坚守西太平洋要冲，解放军要进入太平洋几乎逃不开台军的严密监控；相反的，要是台湾沦陷，解放军就能毫无顾忌地进出太平洋，搭载核弹头的战略弹道飞弹潜舰若直达旧金山近海，将对美国造成巨大压力。

民众党分析称，乌克兰在陆上输气管的功能，被走海路的天然气管线“北溪一号”、“北溪二号”取代后，乌克兰对西欧国家的重要性降低，介入冲突的动力随之变得消极。有鉴于此，台湾必须强化在世界供应链中的定位，提升经济能力及软实力，让各国愿意积极协助维护台海稳定。

民众党并指出，战争发生时，指望他国协助恐怕缓不济急，乌克兰在战前获得多国声援，但当俄军重兵进入乌克兰，却没有盼到真正的援兵，这般窘境也是为台湾敲响一记警钟，台湾要达到“国防自主，捍卫自身利益”，不能只靠采购数千亿元的武器，也不能一味期待外援，只有当台湾拥有强大战力的军队，才能真正吓阻敌人。

民众党指出，危机当头，如何强化内部团结是重中之重，乌克兰东西部政治对立严重，民众甚至举枪相向，消耗抵御外敌的能力。

民众党呼吁，全台民众必须团结对外，以抗疫的态度对付敌对势力，共同守护台湾。