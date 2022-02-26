港政务司长感谢习近平对港抗疫作重要指示

香港第五波疫情持续延烧，特区政府在大陆中央的支援下抗疫；香港政务司司长李家超撰文称，对中国国家主席习近平提出的重要指示表示感谢，并强调特区将持续以“动态清零”为目标。

据网媒“香港01”报道，李家超在《紫荆杂志》3月号发表署名文章，表示自己感谢习近平对香港抗疫作出重要指示，并强调特区会做到三个“一切”和两个“确保”。港府在全面展开动员后，社会各界一呼百应，纷纷主动行动，贯彻落实习近平“动员一切能动员的力量”。他表示，感激各界热烈反应，并形容积极投入值得肯定。

李家超在文中提到，他本月12日率领港府代表在深圳与港澳办、国家卫健委、国家疾控局、广东省人民政府、深圳市人民政府等的领导及专家进行疫情专题交流会。他称，自己在会上提出多方面的支援请求都获得中央的重视，原则上获全面接纳。

他续称，四名大陆流行病学专家在会议五天后，赴港交流流行病学及病理排查经验和分析，同时两台移动核酸检测车在同一天到港，作为首批协助香港提升检测能力的先头部队。之后，四名大陆重症医学专家及由110名人员组成的核酸检测队伍，在19日来港参与抗疫，交流治疗重症及老人病症经验，及为采样检测工作对接，准备参与采样工作。

在隔离措施及物资方面，李家超称，中国建筑国际集团在竹篙湾的土地和启德一块用地，建立约1万个社区隔离和治疗单位，竹篙湾的单位更是即日开建；港府采购超过一亿份快速抗原检测包，首批约1000万份快速抗原检测包由大陆陆续送抵港，政府先派发予高风险人士；首批由国家捐赠的15万盒抗疫中药于20日抵港，超过30万盒不同的中药亦将分批由大陆到港；首批2500万个由大陆提供的KN95口罩近日陆续到港。

他说，在战胜疫情后，香港可继续建基于稳固的基础，恢复正常生活，逐步有序与大陆恢复正常跨境人员往来，全面融入国家发展大局，以“一国两制”的独特优势，面向世界，继续巩固香港的国际城市地位。