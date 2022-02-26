“揭肿瘤治疗黑幕”网红医生张煜被院方解聘

去年因在网络发帖质疑瘤治疗存在“超纲治疗”引起舆论热议的北京大学第三医院肿瘤内科主治医师张煜昨天（25日）称，自己被医院开除了。北京大学第三医院对此证实，已（与张煜）解除聘用合同。

张煜在个人微博中说，“医院说我违反了职业道德和社会公德，影响了医院声誉，开除了我，甚至不愿意给我辩解的机会。我哪怕再如何恳求，也无济于事。”

张煜在微博中附上了一张北京大学第三医院开具的通知书，落款日期为2022年2月25日。

该通知书称，去年4月至今年2月，因张煜的行为对医院声誉造成不良影响，此前医院多次予以提醒，仍未停止不当行为，经医院院长办公会和党委会讨论研究，决定自今年2月25日起解除医院与张煜的聘用关系，自合同解除之日起，停发工资及相关保险福利待遇。同时，不得以北京大学第三医院职工的身份进行宣传或从事医疗、学术等相关活动。

根据澎湃新闻报道，北京大学第三医院院办一名工作人员昨天在回复查询时称，“（和张煜医生）是解除聘用合同。”

去年4月2日，张煜在社交平台发文说，一位胃癌肝转移的患者被上海交通大学医学院附属新华医院普外科副主任医师陆巍“蓄意诱骗治疗”，导致“患者生存期明显缩短，家属花费了常规治疗10倍以上”，引发网络关注。

张煜于当月18日再发长文《写给我挚爱的国家和众多肿瘤患者及家属——请与我一起呼吁，请求国家早日设立医疗红线，遏制肿瘤治疗中的不良医疗行为》中，实名质疑陆巍“以赚取利益为首要目的”。

4月27日，中国国家卫生健康委相关负责人回应说，组织国家癌症中心和国内相关领域的权威专家对病例的治疗过程进行专家和同行评议后，认为（陆巍）整个治疗过程的治疗原则基本符合规范。

张煜随后在社交平台上表示对卫健委的调查结果“真的很失望”。

不过，上海交通大学医学院附属新华医院普外科副主任医师陆巍去年5月被处以“警告，罚款三万元（人民币，下同，约6000新元）整和暂停执业6个月”的处罚，涉事企业因未取得医疗机构执业许可证擅自执业被相关行政机构没收违法所得15万元，并罚款150万元，罚没款合计165万元。

