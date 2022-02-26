美军导弹驱逐舰穿越台湾海峡

美军海军一艘驱逐舰今天（26日）穿越台湾海峡。美军称，这是例行活动的一部分。

中国智库“南海战略态势感知”今天在官方微博发布消息说，美海军“拉尔夫·约翰逊”号驱逐舰（USS Ralph Johnson，DDG-114）今天打开AIS信号出现在台湾海峡南部，正在穿越台湾海峡，美海军一架EP-3E电子侦察机在台湾海峡南口提供情报支持。

“南海战略态势感知”还称，值得注意的是，这并不是2022年美军首次穿越台湾海峡，2021年12月15日和2022年1月22日，美海军“查菲”号和“杜威”号分别穿越台海，但都未主动公开披露。该智库认为，近两次美军在穿越台海问题上似乎趋于“低调”。

另据路透社报道，美国海军第七舰队说，阿利·伯克级导弹驱逐舰拉尔夫·约翰逊号在国际水域进行“例行”过境。“

第七舰队发言人尼古拉斯·林格在一份声明中说，拉尔夫·约翰逊号通过台湾海峡显示美国对自由和开放的印太地区的承诺。”他还说：“美国军队在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。”

台湾《联合报》报道，台湾国防部下午发布新闻稿证实，一艘美国驱逐舰航经台湾海峡由南向北行驶，并称台湾军方全程掌握周边海、空域相关动态，状况正常。

俄罗斯军队进攻乌克兰后，台湾朝野和民间都热议“今日乌克兰、明日台湾”的可能性。《联合报》引述分析称，拉尔夫·约翰逊号选择在此时通过台湾海峡并打开AIS信号，美方传达挺台立场相当明显。