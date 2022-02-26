抖音处理6400条玩战争梗违规视频

中国热门短视频平台抖音针对乌克兰局势发布诸如“俘虏乌克兰美女”等不当视频进行了集中打击，共处理违规视频6400条，中断违规直播1620次，并对相关账号进行了处置。

抖音安全中心通过微信公号发布消息称，国际热点地区的冲突引发各方关注，包括很多媒体在内的众多创作者在平台发布内容，真实、客观、及时的报道与分析当地情况。同时，平台在日常巡检中发现，极个别用户借助热点事件，不当蹭热、玩梗。特别是以痛点为笑点，发布诸如“俘虏乌克兰美女”等视频，传播不当价值观，破坏平台氛围。

抖音称，已对上述视频进行了集中打击，共处理违规视频6400条，中断违规直播1620次，并对相关账号进行了处置。抖音呼吁用户，共同维护风清气正的社区氛围。如发现平台上存在类似违规行为，用户可以在站内举报。对于涉嫌违法犯罪的行为，平台也将积极配合有关部门进行打击。

针对中国网民近日发出“收留乌克兰美女”、“进口乌克兰美女”等言论，有留在乌克兰的中国网民今天在微博发文吁请同胞停止调侃战争，称“中国收留乌克兰美女”一类的话被外媒转载后，乌克兰人出现了反华情绪。

微博昨天在其“管理员”账号中发布消息说，针对有网民发布“俄乌战争持久化，乌克兰美女来中国”等具有恶俗调侃、宣扬对立意味的不恰当、不友善言论，站方依据相关规定，对排查到的恶意调侃、宣扬对立等542条内容进行处理，对74个账号，视程度采取扣除信用历史分至禁言30天的处置。