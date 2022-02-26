台行政院：乌克兰局势对半导体原材料供应影响不大

因应乌克兰局势，台湾行政院副院长沈荣津昨天（25日）邀集经济部、农委会等相关部门，盘点检视能源、民生物资、工业物料及金融市场之变动情形。行政院会后发布新闻稿称，乌俄两国并非台湾工业物资主要进口国，因此对台湾半导体原材料供应影响有限。

据台湾行政院于官网发布的新闻稿，行政院长苏贞昌前天指派沈荣津与相关部会研商，持续稳定重要物资、物价和金融市场。沈荣津与相关部会盘点检视各市场变动情形后，提出四项稳定措施。

新闻稿提到，乌俄两国并非台湾工业物资主要进口国，对台湾产业冲击有限。芯片制造的三种关键原材料，气体氖和全氟丁二烯（C4F6）、以及金属钯供应将不会受到太大影响。

行政院称，台湾半导体业者使用钯金属比例较低，且台湾业者具备精炼再制的技术能力，影响不大。针对氖和全氟丁二烯（C4F6），台湾内已有库存，且有多元供应来源，短期影响也不大。

行政院也提到，台湾原油和液化天然气进口来源多元，原油库存量可满足台湾145天需求，液化天然气也不会出现库存短缺问题。当局也制定“亚邻最低价”调整上限和“油价平稳措施”的缓涨机制，稳定油价，液化天然气价格也将维持不调涨。

针对乌克兰局势对金融市场的影响，行政院称，台币汇率相对稳定，但中央银行将密切关注，并在必要时采取适当的管理措施。如果有必要，财政部也将采取行动，稳定股市。

食品安全方面，行政院称，台湾自去年以来就未从乌俄两国进口黄豆、小麦和玉米，因此不会有供不应求的情况出现。黄豆和小麦可满足未来五个月的需求、玉米也能满足未来七个月的需求。近来乌克兰局势导致上述食品价格出现波动，但业者已提前采购、且政府免征营业税和关税，将可确保价格稳定。

台湾总统蔡英文本月23日针对乌克兰下达四项指示，一、谴责俄罗斯侵害乌克兰主权，并呼吁各方和平理性解决争端；二、强化对台海军事动态因应整备，确保台湾安全；三、强化澄清错假信息；四、维持物价和股汇市稳定。

台湾政府昨天也宣布对俄罗斯祭出制裁，全球芯片制造龙头、台湾芯片制造商台积电同天表示，会全力遵守新的出口管制。