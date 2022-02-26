港府更新强检政策 全港19个流动采样站停运

香港政府修订强制检测政策，容许快速测试阳性者通过网上系统直接登记阳性结果，无须核酸检测确认，因此，流动采样站数目会减少，全港19个采样站今天（26日）停止运作。

据东网报道，港府昨晚宣布修订强制检测政策，并表示检测及化验工作造成极大压力，将容许快速测试阳性者，透过网上系统直接登记阳性结果，无须核酸检测确认，可被直接视为阳性个案跟进。政府还说，检测营办商的核酸检测样本如验出病毒，也无须交卫生署再次检查，会直接视为确诊，其中会以派发测试包取代强检公告，因此流动采样站数目会减少。

停运的采样站，包括坚弥地城游乐场、修顿游乐场、鲗鱼涌社区会堂停车场、慈云山社区会堂、启德车站广场露天广场、油塘道游乐场、长沙湾体育馆、九龙公园小型足球场、荃景围体育馆、长发社区中心、葵涌运动场、大围美林体育馆、车公庙体育馆、大埔体育馆、粉岭联和墟游乐场、天水围天瑞体育馆、天水围天柏路公园、建生社区会堂，及东涌道足球场。

今早9时，伊利沙伯医院的急症室登记大堂已放置了数张临时病床，十分拥挤，在场身穿全身防护装置的医护人员疲于奔命，急忙照顾着院内的患者。在院内病床饱和的情况下，院外仍有约十名正在等候的民众，有人情况较严重需卧床休息，也有人在帐篷内听取医护人员指示。

另一边厢，广华医院在早上约8时半也有约20人等候，他们多坐着休息，有人需盖着毛毡，也有人站在帐篷内，听取医护人员建议。早在凌晨约1时，东区医院外已出现数个正在候诊的年长者，有人需要盖着数张毛毡，有人不断咳嗽，在晚风来临的时刻令人忧虑。