港区政协委员施荣怀确诊 对同车代表不能赴两会感愧疚

港区全国政协委员施荣怀周四（24日）随大队在港乘旅游巴前往深圳隔离，在当地关口进行检测呈初步阳性，经当地医院医护人员照料后，目前已退烧，身体亦无不适，对于同车的人大代表及政协委员未能赴京，施荣怀深感愧疚。

根据《星岛日报》报道，施荣怀说，出发前一段时间，每天都会做快速测试，而出发前一天（23日）更到养和医院做检测，结果都呈阴性。出发当日，他再做快测也没出现异样，因此随大队出发，怎料到达深圳当晚就开始发烧，随后确诊。

对于同车的人大代表及政协委员未能赴京，施荣怀深感愧疚，他称在车上全程谨遵大队的防疫指示，戴上面罩及口罩，他希望（其他）各位平安健康。

施荣怀说，香港抗疫两年，曾参与过不同形式的抗疫活动，此次染疫，令他更明白确诊者需要的，不只是物资，也是精神上的支援。他再一次感谢来自北京及香港的好友关心，在专业团队的照料下，他有信心很快会康复，与大家继续抗疫，也为国家服务。

据港媒此前报道，下月召开的中国“两会”（全国人大、政协年会）上，36名港区人大代表预计仅20多人出席，其他人则以不同理由请假缺席，或是香港代表缺席人数最多的一次两会。

出席两会的港区人大、政协委员前天分批启程前往深圳，原定在当地酒店隔离一周后再飞往北京。