习近平：不能将人权当作干涉别国内政工具

中共总书记、中国国家主席习近平昨天（25日）在主持中共中央政治局第37次集体学习时强调，尊重和保障人权是中国共产党人的不懈追求，但不能将人权当作干涉别国内政之政治工具。

据新华社报道，中共中央政治局昨天下午就中国人权发展道路进行第37次集体学习，习近平主持学习时说，中国将坚定不移走中国人权发展道路，更加重视尊重和保障人权，更好推动中国人权事业发展。

习近平说，自十八大以来，中国坚持将尊重和保障人权作为治国理政的一项重要工作。中国实现了第一个百年奋斗目标，全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，为中国人权事业打下了更为坚实的物质基础。

习近平称，在推进人权事业发展的实践中，中国将马克思主义人权观同中国具体实际相结合、同中华传统文化相结合，走出了一条适合中国国情的人权发展道路。

他指出，人权是历史的、具体的、现实的，不能脱离不同国家的社会政治条件和历史文化传统空谈人权。评价一个国家是否有人权，不能以别的国家标准来衡量，更不能搞双重标准，甚至把人权当作干涉别国内政的政治工具。

习近平要求加强人权智库和人权研究基地建设，着力培养一批理论扎实、学术精湛、熟悉国际规则、会讲中国人权故事的高端人权专家队伍，把握战略主动，着力讲好中国人权故事。

他强调，要积极推动全球人权治理，弘扬全人类共同价值观，坚持平等互信、包容互鉴、合作共赢、共同发展的理念，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。要积极参与联合国人权事务，广泛同各国特别是发展中国家开展国际人权交流合作，发挥建设性作用。