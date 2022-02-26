中国国家卫健委：近一周15省份报告新增本土确诊病例

中国国家卫生健康委今天（26日）说，目前中国疫情处于关键期，过去一周15个省份通报新增本土病例。

据中国新闻网报道，国务院联防联控机制今天召开发布会，介绍疫情防控工作情况。国家卫健委发言人米锋说，近一周，15个省份报告了新增本土确诊病例。

他强调，要快速响应，抓住聚集性疫情处置早期关键“窗口期”，坚决果断采取各项防控措施，尽快实现“社会面清零”；要狠抓重点人群、重点场所、重点环节防控举措落实，切实把疫情扩散风险降到最低。

另外，卫健委疾控局副局长吴良有在同一场发布会上说，近期中国疫情呈现点多、面广、频发，德尔塔和奥密克戎变异株叠加流行的特点。湖北武汉疫情已波及北京、山东、河北、上海等省市。

黑龙江黑河、云南红河疫情存在不同传播链条；四川成都、广西防城港疫情存在进一步传播扩散风险，当地正加快风险人员的排查和管控工作，防止疫情外溢。广东深圳疫情点多面广，传播链条复杂，社区传播和外溢的风险较高，东莞近日新增的感染者主要分布在某个工业园。

根据中国国家卫健委网站消息，中国昨天（2月25日）新增确诊病例249例，其中本土病例93例。93例本土病例中，其中内蒙古32例、广东30例、辽宁10例、广西九例，均在防城港市；江苏四例、云南三例、四川两例、北京一例、黑龙江一例、福建一例，在厦门市。昨天新增境外输入病例156例。