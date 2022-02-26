包头一培训人员家中辅导英语涉妨害传染病防治罪被立案侦查

包头一从事英语培训人员因多次在家中进行英语辅导，造成疫情扩散风险，以涉嫌妨害传染病防治罪被立案侦查。

根据包头市“青山公安”微信公众号发布的通报，包头市冠病疫情防控I作指挥部今年2月17日下发的《包头市新型冠状病毒感染肺炎防控工作指挥部公告(2022年第1号)》中明确规定：“各类社会组织不举办聚集性活动”。

从事个人英语培训的杜某某在公告发布后，违反疫情防控工作要求，私自于2月17日至21日分批组织六名学生在青山区呼得木林新天地15C自己家中多次进行英语辅导，参加培训人员中包括冠病确诊病例19刘某某，造成疫情传播严重扩散风险，青山区公安分局依法对杜某某涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查。

内蒙古前天（24日）新增本土确诊30例，其中包括包头2例。截至前天，内蒙古现有本土确诊病例303例，其中包头市21例。

包头市前天对职责履行不力、工作作风不实，给全市疫情防控造成不良影响的相关党员干部进行了问责。对负有领导责任的昆区区委副书记、政法委书记马富，昆区区委常委、政府副区长张锦中给予党内警告处分；免去李志国的昆区卫健委党组书记、主任、爱卫办主任职务，给予昆区卫健委党组成员赵建军党内警告处分，免去杨驰的昆区疾控中心副主任职务并给予党内严重警告处分，同时其他责任人员分别受到诫勉、谈话提醒等组织处理。