中国国有银行据报限制对俄罗斯大宗商品贸易融资

中国至少两家国有银行，包括中国工商银行和中国银行，据报已限制对采购俄罗斯商品的企业提供贸易融资。

据彭博社报道，两名知情人士透露，中国工商银行境外子公司已停止签发与购买俄罗斯大宗商品实货有关的美元信用证。据悉部分客户仍可使用人民币信用证，但需获得高级管理层批准。

另一名知情人士说，基于自身风险评估，中国银行也已对俄罗斯大宗商品融资施加限制。据悉中国银行尚未收到监管部门有关俄罗斯的明确指导意见。

彭博社称，中国国有银行采取的这些限制措施反映出中国大型金融机构和中国政府面临的两难境地。这些银行实施的限制可能只是暂时的，特别是考虑到西方祭出的制裁至今仍未触及俄罗斯能源产业。目前也仍不清楚中资银行是否已经停止向俄罗斯公司和个人提供其他形式的融资，这些银行的政策仍有可能发生变化。

工商银行，中国银行和银保监会均没有立即回复置评请求。

不过，一名知情人士透露，中国四大国有银行都遵循了美国先前要求对伊朗，朝鲜甚至香港高级官员的制裁，因为这些国有银行需要进入美元清算系统。

截至2020年底，单单中国工商银行莫斯科分行就拥有近10亿美元（13.5亿新元）的资产，并提供多类人民币服务，包括存款、贷款、跨境结算和贸易融资。中国银行、中国农业银行和中国建设银行都在俄罗斯设有业务。

俄罗斯本月24日宣布对乌克兰采取军事行动，引起多个国家强烈谴责并批评，美国及其多个盟友也相继宣布对俄罗斯祭出经济制裁。俄罗斯与中国近期在多个领域强调要加强合作，两国在与美国的地缘政治争端中也抱持着相同立场，因此中国对于乌克兰局势采取的立场，以及是否会对俄罗斯祭出经济制裁引发外界关注。

中国国家主席习近平昨天与俄罗斯总统普京通话时，呼吁乌俄双方进行谈判，以缓解紧张局势。中国外交部发言人华春莹前天也在例行发布会上强调，要基于事实判断，不认同西方媒体将俄罗斯对乌克兰采取的行动称为“侵略”。