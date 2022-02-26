港今增1万7063确诊病例 社交距离措施延至4月20日

香港今天（26日）通报1万7063起冠病确诊病例，再度写下单日新高，另新增88起死亡病例。有鉴于香港疫情持续恶化，政府宣布延长社交距离措施至4月20日。

据香港《星岛日报》报道，香港卫生防护中心总监徐乐坚今天通报以上数据，其中1万7057是本土确诊病例，六起境外输入病例。

徐乐坚说，今天有多50间院舍出现确诊病例，截至目前累计共470间院舍暴发疫情，涉及1943名院友和超过600名员工，当中约70间院舍超过10人确诊。

另外，根据医院管理局通报，昨天再多66名冠病确诊者病逝，另外公立医院再多22名病人在周日至周四病逝未通报，因此今天共通报88起死亡病例。

香港第五波疫情持续恶化，食物与卫生局局长陈肇始今天在记者会上说，社区仍存在传播链，呼吁市民留在家抗疫，并提出“三减”。

她呼吁减外出人数，如果一家需要外出，尽量只有一人外出；减外出时间，例如去几小时就减为一小时内；减外出次数，要外出几次减为一次。

针对隔离设施不足，陈肇始说，设施要预留最需要的人，须进行分流及评估其风险，最高危的人要入院及入住隔离病床；第二层是社区治疗设施，如亚博馆；第三层是社区隔离设施，包括竹篙湾及酒店。目前在围封强检找到的确诊个案，当局会尽快将其送到社区隔离设施。

陈肇始也宣布，将延长社交距离措施至4月20日。港府会继续外防输入，目前对9个国家实施的“熔断机制”，包括澳洲、加拿大、法国、印度、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、英国和美国，原定维持至3月4日，将延长至4月20日。自去年12月20日收紧以来，已累计实施48次航线熔断。