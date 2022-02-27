中国驻乌大使否认已离开基辅

中国驻乌克兰大使范先荣今早（27日）否认自己已经离开乌克兰首都基辅，并告诫在乌中国公民一切以自身的安全为首要，在目前乌克兰人民很困难的时候不能刺激他们。

范先荣在大使馆微信公众号上写道：“今天，有中国同胞打电话问使馆。听说，咱们大使已经跑了，不在基辅了。请问，这是真的吗？所以，今天我就专门和大家视频见面，让你们亲眼看到，中国大使还在基辅，还在与广大的同胞们共同面对当前这段特殊困难的时期。并且我要明确地告诉大家，中国大使永远不可能抛下自己的同胞不管，先顾自己的安危。这不是中国大使的风格，不是中国共产党人的风格！”

范先荣指出，当前乌克兰安全形势确实困难了，且每天还在出现新的情况。“这几天，我们与大家一样，不断地听到警报声、爆炸声、枪炮声，一次次地躲进地下室。这样的场景过去我们只在电影中看过，估计还很少有人亲身经历过。接下来的一段日子，估计形势还会进一步恶化。目前，乌俄交战双方激烈较量还在持续，还会有许多难以预测的变化。一些当地民众面对国家目前遭遇的这种危难局面，会焦急冲动，会对他人的反应更加敏感，可能比平时容易做出极端举动。因此，我们面临的安全风险很多。这一点大家一定要清楚。”

“面对这些危险和挑战，说实话，谁都有些害怕和担心。我们使馆的外交官也是与大家一样。作为大使，我让我的同志们不要过分担心，要严格遵守各项安全防范规定，一切以自身的安全为首要，尽量待在家中不要外出。听到警报声尽量到最近的避难所躲避，不要在窗户附近停留，尽量不要开着亮灯，也不要与当地人发生争执，更不要出于好奇心拍这拍那，尤其是要远离所有与军事有关的人和设施。要严格遵守当地发布的安全提醒和作出的有关规定，宵禁期间千万不要外出，等等。总之，既然是安全高危时期，对自己的安全防范要求当然就要特殊一些。上述这些个‘不要’，我也想留给咱们在乌的所有中国同胞。这个时候，千万不要有什么侥幸心理，谁遵守得好，谁就会更加安全。希望人人都岁月静好，平安无事！”

范先荣也向在乌中国公民保证，中国使馆绝不会置大家的安危于不顾，并说“只要安全条件具备，大家的安全有保障，我们就会作出适当的安排。但总得条件够了才行。我们撤本来就是为了安全，如果途中遭遇到危险，这就不是我们的初衷和目的了，相信这个道理大家都明白。要走就必须安全地走！这一定是所有人的期望，是你们的亲人最盼望的事情。”

范先荣坦承目前的安全条件确实还不是所有的地方都具备，一定要等安全了再走，这样大家都踏实，但也强调：“我们的等待不是被动的，哪个地方具备条件，哪种方式最为安全，我们就会去做。”他呼吁在乌中国公民多去帮助那些遇到困难的同胞，尤其是我们留学生们。

他也说：“目前，乌克兰人民很困难，也很难受。这种心情换了任何一个国家，都一样。我们要理解他们的这种心情，不能刺激他们。我们要拿出我们中国人民一向具备的友好和理性。中国对乌的政策一向是友好的。我们尊重乌的独立、主权和领土完整，希望乌保持和平稳定，希望通过政治谈判解决当前的危机。”