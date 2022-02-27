台国防部指大陆军方高空气球曾出现在台本岛上空

台湾国防部昨天（26日）指中国大陆军方曾对台湾本岛上空施放高空气球，并研判是气象科研使用，也将持续严密监控。

台湾联合新闻网早前引述军方消息人士报道，空军远程雷达监控发现，解放军第72集团军远程火箭旅自农历年后，陆续对台湾北部至中部施放高空气球，高度约9000至1万英尺左右，空军陆续在基隆、桃园、新竹上空侦获，并且在俄乌开战的敏感时刻，又发现大陆军方施放的气球飘过台中高空，各批气球飘过台湾本岛后，持续进入东北部与东部海域上空。

台湾国防部昨天证实上述信息，并说空军均对其动向有所掌握，研判应为气象科研使用。

报道引述消息人士称，去年12月31日台中大雪山森林游乐区的小雪山天池上空，就曾飘来一枚大型高空气球呈现停止不动的姿态，被网友摄下，气球来源不明。

中华战略前瞻协会研究员揭仲认为，中国大陆此举并不寻常，高空气球飘进台湾本岛上空，是否将造成危害？尤其此举若已累积多次，台湾国防部应立即召集专家研判大陆意图，迅速决定如何因应处置。

国防战略与资源研究所长苏紫云则说，这类气球极易被空军雷达侦获，去年美军在夏威夷上空也曾侦获这类气球，当时甚至派遣F-22战机升空察看，但也无法确认来源。

他研判，台湾农历年后均为东北季风笼罩，天候不佳，东北季风范围最高约在3000公尺，若此为大陆军方释放的气球，至少要飞在3000公尺以上才能进入台湾陆域上空，9000至1万英尺的气球是否一定是大陆军方所施放，他认为要进一步核实。

另一方面，报道也引述未经证实的消息称，大陆军方一架武直10攻击直升机昨天曾迫近穿越台湾海峡的美国驱逐舰拉尔夫·约翰逊号（USS Ralph Johnson），双方对峙。