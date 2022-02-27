蔡英文今参访美丽岛事件遗址

台湾总统蔡英文今天（27日）将参访蒋经国主政时，侦讯美丽岛事件受刑人的“不义遗址”。

据台湾联合新闻网报道，蔡英文将由行政院长苏贞昌，美丽岛事件受刑人、监察院长陈菊陪同下，参访遗址。此举被外界解读是要消弭早前尊蒋言论所引发的绿营反弹情绪。

国民党立委林为洲认为，蔡英文以总统身份参与228相关纪念日活动，缅怀过去历史记忆与伤痛，进而希望促成和解，这些行动都无可厚非，也应予肯定。不过，蔡英文邀苏贞昌与陈菊同行，将动作扩大，除要展现领导地位，确实有平衡之前尊蒋言谈气氛。

国民党立委郑正钤分析，蔡英文此次参访不义遗址，除了是228前夕例行政治表演套路，更是要借此消弭尊蒋争议与拉拢绿营人心两手做法，也给担心促进转型正义委员会恐将落入历史尘埃的绿营人士，打一支强心针。

郑正钤批评蔡英文先是通过尊蒋企图抢占蓝营市场，获取政治利益，现在又赶在228前展现转型正义决心，让先前陷入价值错乱的绿营人士，重拾信心，修补内部裂痕，大打鱼与熊掌都要兼得的政治算盘。

另有国民党立委分析，蔡英文此行可能为平衡之前尊蒋言论，但也可能是年底台北市长选战开打起手式。这名立委认为，今年台北市长选举国民党推派蒋经国之孙、立委蒋万安参选的几率大；在年底县市长选举中，台北市是重中之重，民进党接下来恐怕会操作很多攻击蒋经国的议题，间接打击蒋万安。

蔡英文今早也以录影方式在228纪念会上致词时说：“228八事件的历史提醒我们，台湾可以走向民主、走向进步发展，就是因为有台湾人民一代又一代的打拼。我们一定要继续团结，守护民主，将台湾的民主经验分享到全世界。”