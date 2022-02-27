乌克兰危机：中国官媒吁网民理性发言

中国官媒新华网昨天（26日）发文，批评个别网民以调侃语调，就国际局势发布不恰当言论，呼吁中国网民理性发言。

新华网在微信上说，国际局势引发网友关注热议，但个别网民却以调侃语调发布不恰当言论，目前有些社交平台处置了相关账号并发出理性讨论的倡议，也希望网友合理参与讨论和发布观点，共同维护清朗网络空间。

新华网指出，微信平台发现个别用户借机发布涉国际热点事件的不良信息，比如编造所谓的“去乌克兰参战可获得学分”等虚假信息，以及发布“乌克兰美女来中国”等恶俗调侃内容，挑拨公众情绪，给网络空间造成了极大的负面影响。该平台呼吁网民在关注国际热点的同时，保持客观理智的态度，合理参与讨论和发布观点。

文章也说，微博通过“微博管理员”账号公布，站方对排查到的恶意调侃、宣扬对立等542条内容进行处理，对74个账号，视程度采取扣除信用历史分至禁言30天的处置。站方也对排查到的攻击谩骂、引战对立等622条内容进行处理，对105个违规账号，视程度采取禁言七天至关闭账号的处置。

抖音平台则在日常巡检中发现，极个别用户借助热点事件，不当蹭热、玩梗。特别是以痛点为笑点，发布诸如“俘虏乌克兰美女”等视频，传播不当价值观，破坏平台氛围。平台对此现象进行了集中打击，共处理违规视频6400条，中断违规直播1620次，并对相关账号进行了处置。

中新网昨天在微博发文，谴责个别网民借机以调侃戏谑之语调，发布所谓“欢迎乌克兰美女来中国”等恶俗内容，挑拨公众情绪，污染网络空间。“战争对普通民众而言，是恐惧忧虑、流离失所，甚至是家破人亡。这种苦难，不应成为旁观者欢呼起哄的笑料，更不应成为某些人口嗨意淫的对象。和平来之不易，生命和尊严更应获得尊重和珍惜。身处和平之际，也应学会设身处地，体谅他人战乱之苦，口下留德，对战争理性发言，切勿做隔岸观火的低俗看客。”