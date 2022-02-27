香港官员：希望“一区两园”成大湾区硅谷

香港最新《财政预算案》提出成立50亿元策略性创科基金，用于投资对香港具有战略价值的科技企业及项目。创新及科技局局长薛永恒在电台节目中表示，期望措施可帮助香港初创企业发展、能吸引海内外的企业落户香港，他相信的“一园两区”日后可成为大湾区的硅谷。

《星岛日报》报道，薛永恒在节目中透露，港府在过去数年已在创科投放了超过1300亿（港币，下同，约225亿新币），目前已取得一定成效。

其中初创企业由2014年的约1000间增至现时的4000多间，落户香港的风险投资基金则更增长了10倍，由2014年的12.4亿元，增至现时的417亿。

他说，期望策略性创科基金帮助香港本地初创企业发展外，也能吸引海内外其他大型创科企业来港，与本地公司合作，产生协同效应。

另外他也提到，财政预算案预留了100亿元为优秀学者提供财政支撑，让他们在将来落户到港深创科园设立的生命健康创新科研中心。薛永恒说，相信香港与深圳合作设立的“一区两园”日后可以成为大湾区版本的硅谷。“

“一区两园”指的是香港与深圳共同打造的深港科技创新合作区，其中港深创新及科技园位于香港，深圳科创园区则位于深圳。

薛永恒也提到，香港目前每年有9000多名大专学生就读STEM相关的学科，部分在毕业后反而加入金融等行业，他认为未来将有更多人才将可支撑香港创科企业发展，创造更多优质工作岗位，令更多就读STEM的学生留在行内发展，吸纳更多海内外人才。