大陆援港物资陆续运抵 鲜活食品进口也已稳定

大陆援港物资陆续运抵，截至今日（27日），港府已接收约1400万个快速抗原测试包、约1,100万个N95及KN95口罩、约20万部夹指式脉搏血氧仪。此外，连同下周一抵港的批次，香港总计接收35万盒由大陆捐赠的抗疫中成药。港府今早也宣布，由大陆进口本港的鲜活食品供应昨日已大致稳定。

香港01报道，目前已接收的约1,400万个快速抗原测试包，除部分预留作全民强制检测之用，其余约700万个测试包已透过相关部门，向指定高风险及特定群组派发，例如安老院及残疾人士院舍员工及院友、医护人员、清洁工人、跨境货车司机等。

民政事务总署也透过全港社区抗疫连线，将180万个快速抗原测试包派发予各区市民。

已接收约1100万个N95及KN95口罩，主要预留作全民强制检测时期供市民使用，其中约50万个口罩已发给卫生署及纪律部队前线人员使用。20万部夹指式脉搏血氧仪则已全数分发给卫生署及医管局供病人使用。

35万盒中成药其中12万盒已在社区派发。其余的23万盒药物将透过相关部门，分发给在医管局辖下18间中医诊所接受治疗的人士及在隔离设施的确诊患者等。

香港政府发言人今早也在官网透露，由大陆进口本港的鲜活食品供应大致稳定。昨日大陆供港蔬菜供应量约为2000公吨，为去年平均每日内地蔬菜供应量约八成半，整体蔬菜批发价维持稳定。

大陆进口至香港的冰鲜猪肉货量也上升，约为平日全港供应量的1.5倍，而冰鲜家禽货量维持在平日供应量九成左右。