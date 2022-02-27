韩国瑜认为经济制裁弥补不了战争对乌国人民的伤害

台湾前高雄市长韩国瑜认为，战争在乌克兰土地上以及人民身上所造成的伤害，是任何盟友的经济制裁都挽救不回，也弥补不了。

韩国瑜今天（27日）在面簿上写道，一场战争的孰是孰非和输赢结果都改变不了战争的可怕与残酷。

韩国瑜说：“人命、鲜血、和流离失所—这场战争在乌克兰土地上以及人民身上所造成的伤害，是任何盟友的经济制裁、支援声量，都挽救不回也弥补不了的。所以，任何国家的执政者，都应该要以保护人民生命、财产安全为最高之任务！”

他也提到在网上流传的男子跟年幼女儿含泪道别的视频：“看着那位将赴战场的父亲哭红眼眶和女儿道别，女儿在上巴士时，这对父女又一度不舍分离再度相拥而泣，鼻酸画面让我们心感同悲。因为苍苍蒸民，谁无父母？提携捧负，畏其不寿。谁无兄弟？如足如手。谁无夫妇？如宾如友。生也何恩，杀之何咎？”

韩国瑜接着写道，当战争发生时，很多人都是那个忍悲含痛、依依不舍的父亲，很多人也都是那个和爸爸哭着道别、不知道何时才能再相见的小女孩，并在最后写道，战争没有赢家，和平没有输家。

几家欧美媒体转发了上述视频，并说这名父亲是一名乌克兰男子，看着伴侣和女儿乘搭巴士前往安全地点，自己则留下来参与抗争。不过，中国《环球时报》英文版昨天报道，这段视频最初是亲俄人士控制的乌东城市戈尔洛夫卡（Gorlovka）市长普里霍德科（Ivan Prikhodko）上周一（21日）在俄罗斯社交平台VK发布，并称这名男子决定参战，对抗乌克兰军。

报道称，部分欧美媒体对视频内容进行曲解，并指支持乌克兰的人士快快转发该视频，因为这段视频符合西方地缘政治正确的口味。